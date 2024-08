Redação GPS CCBB Brasília celebra Jean-Claude Bernardet com retrospectiva de sua obra

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília apresenta a inédita retrospectiva “Bernardet e o Cinema”, homenageando a carreira de Jean-Claude Bernardet, uma das figuras mais influentes do cinema brasileiro. A mostra, que vai de 16 de agosto a cinco de setembro, oferece ao público a oportunidade de assistir a 20 filmes roteirizados, dirigidos ou estrelados por Bernardet, que completou 88 anos na última sexta-feira (2). As exibições ocorrem de terça a domingo, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site da CCBB ou na bilheteria.

A programação reúnee desde produções da década de 1960 até obras mais recentes, como “O Caso dos Irmãos Naves” (1967), dirigido por Luiz Sergio Person e escrito em parceria com Bernardet, que retrata a tortura de dois irmãos injustamente acusados de um crime; “Brasília: contradições de uma cidade nova” (1967), curta-metragem documental dirigido por Joaquim Pedro de Andrade e roteirizado por Bernardet, que questiona o papel da capital planejada; “Fome” (2015), de Cristiano Burlan, estrelado por Bernardet como um idoso vagando pelas ruas de São Paulo; e “A Destruição de Bernardet” (2016), de Claudia Priscilla e Pedro Marques, que mescla ficção e documentário para explorar a vida e as críticas enfrentadas por Bernardet, incluindo sua vivência com o HIV.

“Dedicar uma mostra de filmes a Jean-Claude Bernardet, uma figura crucial para o cinema brasileiro, é fundamental. Celebrar sua vida, inteligência e produtividade é essencial, especialmente quando ele, aos 88 anos, continua ativo e criativo. É uma oportunidade ímpar para as novas gerações conhecerem suas obras. Como já foi dito, ‘Jean-Claude Bernardet é incontornável'”, afirma Andréa Cals, curadora da mostra.

Além das exibições, a mostra inclui um debate no dia 17 de agosto, logo após a sessão das 17h45, reunindo o crítico e professor Sérgio Moriconi e a professora Raquell Manishi para discutir a importância de Bernardet no cenário cinematográfico brasileiro.

Serviço

Local : Cinema do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Data : 16 de agosto a 05 de setembro de 2024

Horários e classificação indicativa : conforme a programação

Capacidade: 70 lugares

Ingressos: entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site bb.com.br/cultura e na bilheteria

