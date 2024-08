Redação GPS Apresentador César Filho se emociona com declaração durante casamento do filho

O apresentador César Filho, conhecido pelo trabalho no SBT, não conteve as lágrimas ao ouvir as palavras emocionadas de seu filho, Luigi César, durante a cerimônia de casamento do jovem. Luigi, fruto do relacionamento de César com Elaine Mickely, aproveitou o momento especial para expressar sua profunda gratidão e amor pelos pais.

Durante seu discurso, Luigi fez questão de agradecer a ambos por todo o cuidado e carinho que recebeu ao longo de sua vida.

“Obrigado por cuidarem de mim. Obrigado por me amarem tanto. Obrigado por cada ‘não’, papai. Obrigado por cada jogo do São Paulo que você me levou. Obrigado por cuidar tanto de mim. Obrigado por sempre prover para nossa casa, por sempre liderar nossa casa, por ser tão sábio, tão inteligente. Obrigado porque você me ensina o que é ser um homem de Deus”, declarou o jovem emocionado, dirigindo-se ao pai.

Luigi também reservou palavras especiais para a mãe, Elaine Mickely. “Mãe, obrigado por me segurar dentro de você por nove meses. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me amar. Obrigado porque até mesmo nas madrugadas você invade meu quarto para me beijar. Obrigado por cada dia que eu vivi ao lado de vocês dois.”

A cerimônia de casamento foi marcada pela emoção e pela demonstração de amor e respeito familiar. Luigi destacou a importância dos pais em sua formação e como eles servem de exemplo para sua nova família.

“Agora eu vou começar a minha família com a melhor referência de família que eu conheço. Jesus, César e Ilânia, vocês são o casal referência e a família referência. Eu amo vocês dois, mais do que tudo, e eu vou honrar a vida de vocês para sempre. Assim como diz na palavra do Senhor, os meus pais sempre serão honrados. Eu amo vocês dois, obrigada por me trazerem até aqui.”

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Cesar (@luigicesar)

