Após Brasília, Raquel Santiago expande seu negócio para Palmas

Em sua contínua expansão nacional, a DHI Brasil, reconhecida como líder em transplante capilar, inaugurou sua primeira clínica em Palmas na última quarta-feira (31). O evento de inauguração atraiu convidados e personalidades locais, marcando um importante passo na trajetória da empresa. Com 53 anos de atuação e mais de 90 clínicas ao redor do mundo, a DHI Brasil é referência em procedimentos de Transplante Capilar Direto (DHI), atendendo às necessidades específicas de cada paciente.

“A inauguração da unidade de Palmas é um marco incrível na nossa missão de expandir a DHI no Brasil. Estamos introduzindo uma técnica de transplante capilar realmente inovadora e exclusiva nesta região, algo que nos dá muito orgulho. As novas instalações foram projetadas com uma abordagem futurista, focando no máximo conforto e na mais avançada tecnologia disponível, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para nossos clientes. Estamos muito entusiasmados por proporcionar acesso a tratamentos de última geração que oferecem resultados naturais e de altíssima qualidade,” afirmou Raquel Santiago, CEO da DHI.