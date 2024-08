Redação GPS Advogado desaparecido é encontrado pela família no Setor Comercial Norte

O advogado e engenheiro civil Ricardo Humberto Ceze, de 49 anos, que havia desaparecido na manhã deste sábado (3), no Jardim Botânico, foi encontrado pela família no Setor Comercial Norte (SCN) nesta tarde. A notícia trouxe alívio aos parentes e amigos que, desesperados, iniciaram uma campanha de busca nas redes sociais.

Ricardo foi visto pela última vez nas câmeras de segurança do condomínio onde reside, usando um casaco cinza com capuz e calça jeans, enquanto se dirigia ao supermercado. A família, que encontrou Ricardo em boas condições, não revelou mais detalhes sobre as circunstâncias do encontro ou os motivos de seu desaparecimento.

Preocupados com o sumiço inesperado, amigos e familiares se mobilizaram rapidamente, utilizando as redes sociais para divulgar informações e buscar apoio na localização do homem. A campanha gerou grande comoção e envolvimento da comunidade local.

Casos de desaparecimentos têm sido uma preocupação constante na região. Recentemente, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) anunciou seu apoio ao Projeto de Rede de Atenção ao Desaparecimento de Pessoas, desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF).

A iniciativa visa oferecer uma maior atenção e suporte em casos de desaparecimentos, promovendo a colaboração entre órgãos do governo e a sociedade civil.

No projeto, a DPDF se comprometeu a divulgar os nomes e fotos das pessoas desaparecidas em seus canais de comunicação durante três dias, na esperança de que esses esforços aumentem as chances de encontrá-las e avancem as investigações.

