Zeca Pagodinho celebrará 40 anos de carreira com show em Brasília

Zeca Pagodinho, um dos artistas mais importantes do samba, está em turnê para celebrar quatro décadas de sucesso e 65 anos de vida. O sambista fará um show especial em Brasília no dia 14 de setembro, no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site Ticket 360.

A turnê, intitulada “Zeca Pagodinho 40 Anos”, promete levar o público a uma viagem musical através dos grandes sucessos que definiram a carreira do artista. Zeca possui uma discografia que inclui 24 álbuns e mais de 12 milhões de cópias vendidas.

A turnê começou com a gravação de um DVD especial no Rio de Janeiro. O show de gravação, que ocorreu em quatro de fevereiro no estádio do Engenhão, contou com participações especiais de grandes nomes da música brasileira, como Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2, entre outros.

Zeca Pagodinho iniciou sua carreira nas rodas de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, frequentando lugares como o Cacique de Ramos. Descoberto pela cantora Beth Carvalho na década de 1980, ele rapidamente se tornou um dos maiores nomes do samba, e acumula quatro Grammys Latinos.

Serviço:

Zeca Pagodinho – 40 anos de carreira

Dia: 14 de setembro (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Ingressos

