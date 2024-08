Redação GPS Veja quando começa o ciclo lunar de agosto

As fases do ciclo lunar atraem grande interesse das pessoas que acreditam que elas podem interferir em vários setores da vida, e um novo ciclo lunar começa com a Lua Nova neste domingo (4), às 8h13. Este evento marca o fim da Lua Minguante de julho e o início das novas fases da lua.

O ciclo lunar, também chamado de mês sinódico, é o período em que a Lua completa uma série de fases, desde a Lua Nova até retornar a ela novamente após passar pelas outras fases. Esse ciclo dura, em média, 29,5 dias. Cada etapa possui características particulares e influência nos fenômenos naturais.

A Lua Nova ocorre quando a lua se encontra entre a terra e o sol. Durante esta fase, a parte iluminada da Lua está voltada para o Sol, tornando-a praticamente invisível aos olhos humanos.

Na fase Crescente, a lua começa a se afastar do sol, e uma pequena fatia iluminada surge, formando um crescente visível no céu noturno. Este é um período de crescimento e visibilidade crescente.

A Lua Cheia acontece quando a lua está oposta ao sol em relação à terra, permitindo que sua face iluminada esteja completamente visível. É a fase mais brilhante do ciclo lunar, ideal para observações noturnas.

Durante a Lua Minguante, a lua começa a diminuir de tamanho, restando apenas uma fina fatia iluminada antes de desaparecer completamente da vista terrestre, preparando-se para reiniciar o ciclo com uma nova Lua Nova.

Calendário lunar de agosto:

Lua Nova: 4 de agosto, às 8h13

Lua Crescente: 12 de agosto, às 12h18

Lua Cheia: 19 de agosto, às 15h25

Lua Minguante: 26 de agosto, às 6h25

