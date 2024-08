João Palmo Veja em primeira mão a página 41 do livro Brevê, de João Palmo

VENTO CONTRA

Tambores soaram,

sem ter nada nada porque soar.

Os ventos sopraram,

sem ter nada nada porque soprar.

Os sinos dobraram e nada,

nada vai começar.

Nada que a gente cante, espanta

o mal que teima em chegar e ficar.

E tudo será pra nada,

na tarde apagada.

Os ventos vieram

e varreram as louças dessa mesa,

deixando para trás só o pó

da nossa tristeza.

Nada escapa,

tudo já se acabou.

E vai ficar pior.

As coisas tinham um lugar,

veio o vento e as dissipou.

