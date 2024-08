Pedro Reis Vanessa Oliveira: a trajetória empreendedora que foi de Brasília à Orlando

A história de Vanessa Oliveira é um exemplo de determinação e visão empreendedora. Nascida e criada em Brasília , Vanessa decidiu, em 2014, ao lado do marido João Oliveira, buscar uma nova vida nos Estados Unidos, motivada pela busca de uma melhor qualidade de vida para a família.

“Não estávamos satisfeitos com a situação política e cultural no Brasil, e, durante uma viagem aos Estados Unidos, percebemos que poderíamos proporcionar um futuro melhor para nossas filhas Anna e Alice” , relembra Vanessa.

A adaptação nos Estados Unidos trouxe desafios, mas também oportunidades para manter viva a cultura brasileira em casa. Vanessa e João sempre fizeram questão de cozinhar pratos típicos do Brasil e participar de eventos culturais, como festas juninas, para que suas filhas, especialmente Alice, que nasceu nos Estados Unidos, pudessem crescer conectadas às suas raízes.

Superar as diferenças culturais e a barreira da língua foram obstáculos iniciais para a família Oliveira, mas Vanessa acredita que essas experiências fortaleceram a união familiar e impulsionaram sua jornada empreendedora. “Os Estados Unidos oferecem muitas oportunidades, e o brasileiro, por sua flexibilidade e capacidade de adaptação, se ajusta muito bem a esse ambiente. Isso foi fundamental para o nosso sucesso” , afirma.

Antes da mudança, o casal tinha uma empresa de fotografia e festas infantis no Brasil, onde trabalharam por mais de dez anos. Ao chegar em Orlando, Vanessa se formou em administração, com especialização em desenvolvimento de processos, e começou a atuar no setor corporativo americano. “Trabalhei com melhoria de processos, gerenciamento de projetos e RH, mas sempre mantive a vontade de empreender” , conta.

Essa vontade se concretizou com a criação da Expo Brazil , um evento que se tornou referência para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. “A ideia da Expo Brazil surgiu do grupo Mães Amigas de Orlando, onde incentivamos o empreendedorismo entre as mulheres. Percebemos que havia um grande potencial para transformar essa interação virtual em algo maior” , explica Vanessa.

A Expo Brazil não só cresceu, como também se tornou um ponto de encontro essencial para empresários brasileiros que buscam expandir seus negócios nos Estados Unidos. “O crescimento do evento tem sido espetacular. Desde a primeira edição, o número de visitantes aumentou em mais de 600%, e o número de expositores em mais de 200%” , destaca Vanessa.

Superar os desafios de empreender em um novo país não foi fácil, mas Vanessa acredita que a adaptação à cultura local foi crucial. “Aprendi que nos Estados Unidos é preciso seguir as regras à risca e respeitar as normas estabelecidas. Não há espaço para o ‘jeitinho brasileiro’ por lá” , afirma.

Com o sucesso da Expo Brazil, Vanessa planeja grandes novidades para a edição de 2025, incluindo novos palestrantes, premiações e um aplicativo para facilitar o networking. “Queremos fazer um evento ainda maior e melhor, proporcionando mais oportunidades e conexões para todos os participantes” , antecipa a empresária.

Hoje, Vanessa vê com orgulho o impacto que a Expo Brazil tem na comunidade brasileira em Orlando e além. “Nosso objetivo é mostrar a qualidade do trabalho dos brasileiros nos Estados Unidos e fortalecer seus negócios. Ver o evento crescer a cada ano é a confirmação de que estamos no caminho certo.”

