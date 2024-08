Redação GPS Sesc-DF oferta aula gratuita de culinária com a chef Leninha Camargo

Na próxima terça-feira (6), o Sesc da 504 Su l sediará o evento “Sesc Cozinha Eficiente Sabores do Quadradinho”, das 10h às 22h. A iniciativa busca destacar a gastronomia artesanal e os produtores locais do Distrito Federal.

Durante o dia, o evento contará com uma feira de produtos artesanais de pequenos empreendedores locais. Os visitantes poderão adquirir queijos frescos, compotas, geleias, pães de fermentação natural, biscoitos caseiros, vinhos, cafés e cervejas artesanais, entre outros. Os expositores incluem produtores participantes das turmas do programa Cozinha Eficiente deste ano e convidados.

A chef Leninha Camargo, diplomada pela Academia Italiana Della Cucina em Enogastronomia, conduzirá uma aula gratuita às 19h. Ela ensinará três receitas que utilizam integralmente os ingredientes e exploram sabores característicos do DF. Serão oferecidas 400 vagas para a oficina, distribuídas por ordem de chegada.

O programa Sesc Cozinha Eficiente, criado em 2023, oferece cursos gratuitos à comunidade focados em boas práticas na manipulação de alimentos, com o objetivo de reduzir o desperdício alimentar tanto em residências quanto em cozinhas profissionais. Valcides de Araújo, diretor do Sesc-DF, espera reunir cerca de 1.200 pessoas ao longo do dia.

“Queremos proporcionar ao público uma programação gratuita, inclusiva, e que possibilite uma experiência gastronômica, mostrando que é possível ter uma alimentação mais saudável e que aproveita os alimentos por completo”, destacou.

Serviço

Terça-feira (6), no Sesc Alberto Vilardo, localizado na 504 Sul

Feirinha gastronômica: das 10h às 22h

Cozinha show com a chef Leninha Camargo: a partir das 19h

Entrada franca, com espaço sujeito à lotação

