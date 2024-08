Agência Brasil Pesquisa elege Aeroporto de Brasília como um dos mais pontuais do mundo

O Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek está entre os terminais mais pontuais do mundo, na classificação de aeroportos médios. Ele conquistou a terceira colocação no ranking mensal da Cirium , consultoria internacional que faz análise de dados de aviação. Com a nota 92,88%, o aeroporto brasiliense ficou atrás apenas do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e do aeroporto de Osaka, no Japão.

Local por onde circulam mais de 1,1 milhão de pessoas por mês, o Aeroporto de Brasília é um dos mais importantes do país, conectando os passageiros a destinos nacionais e internacionais — mobilidade incentivada pela redução de 12% para 7%, determinada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), no ICMS incidente sobre o querosene de aviação (QAV).

A boa nota na pontualidade dos voos no embarque e desembarque no Aeroporto de Brasília também concedeu ao terminal o título de melhor da América Latina. A pesquisa AirHelp Score, divulgada na primeira semana de julho , colocou o aeroporto local em quinto lugar no ranking internacional.

Para chegar ao resultado final, mais de 17 mil usuários de 64 países diferentes avaliaram os terminais no período entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril deste ano. Foram levadas em consideração duas outras categorias, além da pontualidade dos voos: qualidade dos serviços oferecidos e lojas e restaurantes.

A parceria do GDF com a Inframerica, empresa que administra o Aeroporto de Brasília, e com companhias áreas estimulou que novos voos internacionais sem escalas fossem lançados saindo do Distrito Federal. O mais recente deles é o trajeto direto para Cancún, no México, anunciado em junho deste ano. No momento, esse é o maior destino turístico não atendido no Brasil. Brasília será a única cidade do país a ter um voo para o Caribe mexicano sem a necessidade de conexão.

“O Aeroporto de Brasília tem se destacado em todo o mundo. No ranking da pontualidade, como o terceiro mais pontual do mundo, mas além disso, também é um terminal que está na capital do país, é o único com voos ligando a todas as capitais do país, entre outros pontos positivos. Por isso, o GDF tem buscado ampliar as rotas internacionais no Aeroporto de Brasília ,e temos conseguido muitos avanços nesta pauta. Isso mostra que o trabalho tem dado resultados, atraindo turistas para a nossa cidade e garantindo a eles todas as experiências positivas possíveis, desde sua chegada até a sua saída”, afirmou o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto.

Outra novidade é o voo direto para Bogotá, na Colômbia, que começará a ser operado em outubro deste ano. Quando forem inaugurados, os trechos serão somados aos outros sete destinos que já saem de Brasília sem conexões: Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru) e Santiago (Chile). E novos destinos podem estar no horizonte. O GDF está negociando mais voos internacionais diretos com algumas companhias aéreas estrangeiras.

O aumento de voos internacionais conta com a participação direta do GDF, que tem como compromisso fomentar o turismo da capital, movimentando a economia, impulsionando o comércio e diversos outros segmentos de Brasília.

“A pontualidade é um fator crucial para a satisfação dos passageiros e a eficiência das operações aeroportuárias. Este título não é apenas uma honra para o nosso aeroporto, mas também um testemunho do trabalho árduo e da dedicação de todos os profissionais envolvidos, desde os funcionários do aeroporto até as companhias aéreas e os serviços de apoio. A Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais, vem atuando para que cada vez mais Brasília receba voos internacionais, aumentando a conexão da nossa capital com o mundo. Isso gera economia e atrai mais turistas para a cidade”, defendeu o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Diferenciais

O terminal brasiliense é um dos maiores hubs do Brasil e o terceiro mais movimentado do país. O Aeroporto de Brasília também possui a maior capacidade de pista do Brasil, podendo operar um voo a cada 54 segundos. De acordo com o superintendente de operações e segurança da Inframerica, Josmario Brito, o trabalho harmônico e sinérgico da concessionária com as companhias aéreas, Controle de Tráfego Aéreo da Aeronáutica e as empresas auxiliares da aviação é essencial para que os aviões saiam no horário.

“Todos se ajudam. Para uma operação redonda e no horário, todos trabalham em conjunto. Nossa equipe de monitoramento e de apoio operacional auxilia dando todas as ferramentas para que as companhias sejam pontuais. Um atraso aqui pode gerar um efeito cascata em outros terminais aéreos”, explicou o superintendente.

O Aeroporto de Brasília é o único na América do Sul que conta com pousos simultâneos e que faz ligação para todas as capitais brasileiras. É o terceiro maior aeroporto do país, ficando atrás apenas de Guarulhos e Congonhas, ambos localizados no estado de São Paulo. Além disso, o terminal comporta até 70 aeronaves no estacionamento do pátio.

The post Pesquisa elege Aeroporto de Brasília como um dos mais pontuais do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .