João Palmo O livro Brevê chegou a mais de 1 milhão de leitores

NO ESTREITO

No estreito ali adiante

vai uma fila de gente

alongada,

descafeinada,

desoxidada

e sem álcool.

Com zero de gordura,

menos de uma caloria

e baixos teores

de insatisfação,

seguem andantes

pelo estreito vão.

Eu cá comigo

sigo desfiladeiro:

níveis alarmantes

de avalanches.

Essa intolerância toda

me ressoa intolerável.

Radicais livres

me engrossam o sangue.

Veja também as páginas anteriores, no portal gpsbrasilia.com.br e no insta @joaopalmo ou no instagram do autor: https://www.instagram.com/joaopalmo/

The post O livro Brevê chegou a mais de 1 milhão de leitores first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .