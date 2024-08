Fernanda Moura Moda circular de luxo: coquetel marca chegada da Etiqueta Única ao Iguatemi

Como processo de expansão da Etiqueta Única , Brasília foi selecionada como a segunda cidade a receber um guide point da maior plataforma de second hand da América Latina . O principal motivo é o crescente mercado de luxo da capital brasileira.

Para comemorar a chegada da plataforma à cidade, um coquetel reuniu cerca de 180 convidados no Lounge One do Iguatemi Shopping. A festa teve música do DJ Felipe Alencar e a presença de Leonardo Coutinho e do CEO Nelson Barros, acompanhado de sua esposa e cofundadora, Patrícia Barros.

Além do buffet e dos doces assinados pelo Bloco C, as bebidas foram oferecidas pelo Bartô. Lorena Macedo, dona do Vértice, ficou encarregada da decoração do ambiente.

A gestão da unidade brasiliense será liderada por Leonardo Coutinho, especialista em mercado de luxo com passagens por marcas renomadas como Gucci e Louis Vuitton.

Em 2023, a empresa voltada à moda circular iniciou um processo de expansão, destacando-se a inauguração de um guide point no Iguatemi da Faria Lima, em São Paulo.

Confira os cliques do coquetel:

Nelson e Patrícia Barros, João Paulo Araújo e Tâmara Machado Leonardo Coutinho, Beatriz Guimarães e Pedro Barbosa Giovanna Nardelli e Patrícia Barros Leonardo Coutinho e Bela Savati Paloma Gastal, Vitória Bettiol, Mercedes Berlin e Tati Mauriz Mara Fernanda Thome, Andrea Senedese, Danny Bianca e Mercedes Berlin Fernanda Sabino Juliana Beltrão Karine Lima e Anna Daros Jerusa Ramos e Tiago Pereira Lima Isadora, Vitória e Alberta Bettiol Fernanda Borges e Liliane Carvalho Fernanda Borges e Marcela Pacce Clenes Almeida, Ellen Paixão, Daniela Abdanur e Cynara Boechat Clenes Almeida, Cynara Boechat e Luiz Cláudio Carolyne Lobão e Neide Bernardo da Silva Fernanda Borges, Karine Lima e Amanda Sedlmayer Georgia Lorenzo, Rafaela Dumont e Priscila Bastos Marcela Pacce e Roberta Garcia Olavo e Ariela Magalhães Patrícia Costa e Isabela Naoum Rafael Leite, Keila Beatriz Fontes, Georgia Fontes e Luiz Armondes Valéria Paes Landim e Paola Comin Tati Mauriz e Marcelo Lourenço Simone Pereira e Sheila Alcântara Sarah Tavares e Paula Souza Roberta Tochetto e Francisca Laurinda Raquel Bacarin e Flávio Fay Caroline e Pedro Dal Col Bené Oliveira, Pedro Barbosa e Fernanda Sabino Ângela Gomes e Yane Neri Lana Lima, Thaynara Silva e Paula Costa Gustavo Roccha

