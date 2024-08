Yumi Kuwano Lady Gaga usa óculos de marca de luxo brasileira em Paris

A marca brasileira de óculos de luxo Lapima marcou presença nas Olimpíadas de Paris . Usado pela cantora Lady Gaga, uma das estrelas na cerimônia de abertura, os óculos Maria Black Solid para compor o look enquanto esteve na capital francesa.

O modelo foi desenvolvido em 2022 pela marca do casal de empreendedores Gisela e Gustavo Assis. A marca de óculos couture, feitos 100% à mão no ateliê próprio em Campinas, atualmente exporta para mais de 30 países.

A Lapina, premiada em Nova York com o New Emerging Brand/Designer do Now Awards 2024, se destaca pelo seu design autoral, com DNA 100% brasileiro, que mistura referências dos biomas, da arquitetura e artes visuais, resultando em modelos únicos em acetato, com cores vivas e tons neutros, sem perder a elegância e toque do clássico.

Além de Lady Gaga, outras celebridades como Elle Fanning, Harry Styles, Cate Blanchet e Anne Hathaway já foram vistas usando modelos da marca.

