Redação GPS Kamala Harris diz ter delegados necessários para ser candidata à Presidência dos EUA

Nesta sexta-feira (2), Kamala Harris , vice-presidente dos Estados Unidos , garantiu que poderá ser a candidata presidencial para as eleições de 2024 pelo Partido Democrata. O anúncio foi feito por Jaime Harrison, presidente do partido, durante um evento virtual com apoiadores.

Kamala Harris, que pode se tornar a primeira mulher negra e a primeira asiático-americana a liderar uma chapa presidencial de um grande partido nos EUA, assegurou o número necessário de delegados para confirmar sua indicação. “Este é um momento histórico para o nosso país e para o Partido Democrata”, declarou Harrison.

A votação dos delegados começou virtualmente na quinta-feira (1º) e continuará até a noite de segunda-feira (5). Harris é a única candidata na cédula, tendo sido a única a reunir as 300 assinaturas necessárias para se qualificar, conforme as regras do partido.

Embora a votação oficial ocorra virtualmente, os delegados participarão de uma chamada cerimonial na Convenção Nacional do Partido Democrata, em Chicago, a partir de 19 de agosto.

Após a decisão do presidente Joe Biden de não buscar a reeleição e seu subsequente apoio a Kamala Harris, ficou evidente que ela seria a principal candidata à indicação do Partido Democrata. Em menos de 36 horas, Harris garantiu o apoio não oficial de delegados suficientes para ser a candidata presidencial do partido.

A trajetória de Kamala Harris até a nomeação contrasta fortemente com sua campanha de 2020, quando ela desistiu antes das votações primárias do estado de Iowa. A nomeação de Harris como vice-presidente por Biden, no entanto, a posicionou para assumir a liderança do partido após a saída de Biden no mês passado.

Durante o processo oficial de nomeação, a vice-presidente reorientou sua campanha, que arrecadou US$ 310 milhões em julho. Esta quantia é mais do que o dobro do arrecadado pelo candidato republicano Donald Trump no mesmo período, refletindo a energia renovada dentro do Partido Democrata.

