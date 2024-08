Yumi Kuwano Glória Maria será tema de documentário da Globo

Uma das maiores jornalistas da televisão brasileira, Glória Maria vai ganhar um documentário que contará a sua história de vida e carreira. O especial, que será produzido pela Globo e exibido no Globoplay , já começou a ser gravado, mas ainda ainda não tem data de lançamento. O jornalista Bruno Astuto, que era um dos melhores amigos de Glória, gravará um depoimento especial sobre ela nesta sexta-feira (2).

Formada pela PUC-Rio, a carioca, filha de um alfaiate e uma dona de casa, foi pioneira no telejornalismo no País. O objetivo da produção é mostrar detalhes desde o início de sua trajetória da apresentadora, que iniciou na TV Globo como rádio-escuta na editoria Rio, antes de ser efetivada como repórter, e ao longo de cinco décadas de carreira viajou para mais de 100 países e cobriu momentos históricos, como a Guerra das Malvinas, em 1982; os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996; e a Copa do Mundo de 1998, na França.

Glória morreu em fevereiro de 2023, aos 73 anos, por causa de uma metástase de um câncer no pulmão, diagnosticado em 2019. Ela deixou duas filhas, Maria e Laura, de 16 e 15 anos, respectivamente.

