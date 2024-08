Rafael Badra Fim de semana para os pais no Norton

O Norton Restaurante preparou um fim de semana especial para os pais. No sábado, a feijoada terá um sabor ainda mais especial acompanhada por caipirinhas de cortesia. No domingo, os papais que pedirem a paella ganharão uma garrafa de 187 ml do vinho Tarapacá Sauvignon Blanc.

Pelo valor de R$75, a feijoada da véspera inclui buffet de salada, de sobremesa e uma caipirinha de cortesia (Limão, morango, kiwi ou tangerina). No domingo, além da garrafa de vinho de cortesia, será oferecida uma seleção especial de paellas, incluindo a tradicional marinera e uma versão brasileira. Por R$150 por pessoa, os clientes poderão desfrutar à vontade, juntamente com uma seleção de tapas. Outra opção é o prato único por R$110. O restaurante garante música ao vivo nos dois dias além de 3h de estacionamento grátis.

Localizado no Meliá Brasil 21, o Norton Restaurante é reconhecido por sua especialidade em grelhados, oferecendo uma vasta seleção de carnes bovinas, aves, cordeiro e peixes frescos. Também há opções deliciosas de massas para os vegetarianos.

SERVIÇO:

Fim de semana do pais no Norton Restaurante

Data: 10 e 11 de agosto

Horário: das 12h às 16h

Endereço: Restaurante Norton , 2° andar, Bl D – Hotel Meliá – Brasil 21

Valor por pessoa: Sábado- R$75 / Domingo- R$150 (buffet completo) ou R$110 (prato único + tapas)

Cortesias: Sábado- uma caipirinha (Limão, morango, kiwi ou tangerina)

Domingo: uma garrafa de 187ml do vinho Tarapacá Sauvignon Blanc

3 horas de estacionamento grátis

