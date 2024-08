Redação GPS Estados Unidos vão enviar mais aeronaves e navios de guerra ao Oriente Médio

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (2) que os Estados Unidos intensificarão suas capacidades defensivas no Oriente Médio, em resposta às ameaças do Irã e seus aliados contra Israel. O reforço inclui o envio de caças e navios de guerra para a região, com o objetivo de evitar uma escalada do conflito.

A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, detalhou que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, está implementando ajustes na postura militar americana. “O secretário de Defesa Lloyd Austin ordenou ajustes na postura militar dos EUA projetados para melhorar a proteção da força dos EUA, aumentar o apoio à defesa de Israel e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a várias contingências”, afirmou.

Embora o número exato de aviões e navios ainda não tenha sido definido, autoridades americanas estão calibrando a resposta para apoiar Israel sem parecer que estão intensificando o conflito.

A situação se agravou após ataques israelenses terem matado líderes do Hezbollah e do Hamas em Beirute e Teerã, respectivamente. Em resposta, o Irã e seus aliados regionais prometeram represálias, aumentando os temores de um conflito mais amplo. Na última quarta-feira, representantes do “eixo de resistência” apoiado pelo Irã se reuniram em Teerã para discutir seus próximos passos. “Dois cenários foram discutidos: uma resposta simultânea do Irã e de seus aliados ou uma resposta escalonada de cada parte”, disse uma fonte próxima ao Hezbollah.

Um oficial militar dos EUA, que preferiu não se identificar, afirmou ao New York Times que as forças americanas na região estão tomando “medidas necessárias” para aumentar o nível de preparo para o combate e proteger tropas e aliados.

Durante uma ligação com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, Austin reafirmou o compromisso dos EUA com a defesa de Israel. “O secretário americano se comprometeu com a ajuda dos EUA e reforçou que o país reforçará a proteção de nossas forças na região”, disse Sabrina Singh.

Além das ações de defesa, o Pentágono está preparado para possíveis ataques de grupos apoiados pelo Irã, como os Houthis no Iêmen e o Kataib Hezbollah no Iraque, contra tropas americanas no Oriente Médio.

O porta-aviões Theodore Roosevelt, equipado com cerca de 40 aviões de ataque F/A-18 Super Hornet e F-35, está operando próximo ao Golfo Pérsico. Além disso, o grupo anfíbio de prontidão U.S.S. Wasp, com 30 aviões e helicópteros e 4,5 mil fuzileiros navais e marinheiros, está no leste do Mar Mediterrâneo.

The post Estados Unidos vão enviar mais aeronaves e navios de guerra ao Oriente Médio first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .