Enlace em uma tarde invernal: Julia Piquet se casa com o piloto Daniel Suárez

Julia Piquet passou sua juventude em Brasília. Na capital brasileira, onde seu pai, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, escolheu para ser o seu lar, a health coach concluiu o Ensino Médio. Atualmente residindo em Miami , Julia regressou para o Planalto Central nessa semana para uma ocasião emocionante: o casamento com o piloto mexicano da NASCAR, Daniel Suárez .

Há 12 anos, Julia e Daniel se viram pela primeira vez. De lá pra cá, como resultado do amor do casal, traçaram uma trajetória que resultou, em 2022, no pedido da união eterna. O enlace, no Recanto das Águas, reuniu 160 convidados, a maioria vinda dos Estados Unidos e do México, terra natal do piloto.

O casamento, em um fim de tarde invernal de terça-feira, foi marcado para a data em que Suárez aproveita as duas semanas de intervalo da NASCAR, durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris.

Em um dos clássicos carros da garagem de Nelson Piquet, Julia foi a passageira no trajeto que partiu da Fazenda Piquet rumo ao Recanto das Águas.

A noiva, em um vestido Pronovias delicado confeccionado com brilhos e flores 3D, fez sua entrada acompanhada do pai, ao som de Overcome, de Skott. Kelly, irmã de Julia, foi uma das damas de honra, enquanto as sobrinhas Sasha e Penélope entraram como encantadoras daminhas.

Já que optou por realizar a cerimônia no País onde a maioria dos membros do clã Piquet reside, à exceção de Kelly, que mora em Mônaco, a união foi sacramentada em clima familiar do início ao fim. Rodrigo, primo da noiva, foi o responsável por presidir a celebração. Ele contou aos convidados um pouco sobre a história do casal e fez referências bíblicas sobre o amor em tom poético.

Depois da troca de alianças e dos votos manuscritos, os recém-casados saíram do altar ao som de Tribalistas, momento comemorado com emoção por todos os presentes.

Organizada pela cerimonialista Cristina Gomes, a celebração contou com um feito inédito de Valéria Leão. A decoradora deslocou a festa para a área externa do espaço de eventos. Assim, a cerimônia foi toda realizada no jardim, tendo o fim de tarde e o paisagismo do Cerrado, com belíssimas quedas d’água, cercando o ambiente.

Para deixar todos a vontade e confortáveis, foram distribuídas Havaianas e pashiminas brancas de lã, já que as temperaturas em Brasília ainda estão baixas.

Além de elegante e íntimo, o casamento foi também super animado. Para a primeira dança como marido e mulher, Piquet e Suárez escolheram a música Angel, de Robbie Williams.

Depois do som da DJ Ana Chris, na cerimônia de boas-vindas, o DJ de Goiânia Gui Ramalho fez todos os convidados e, claro, os noivos dançarem a festa toda.

Como o Brasil também é famoso pela comida deliciosa, o catering da Unique Buffet não ficou para trás e arrancou elogios, principalmente daqueles que vieram de fora e não estão acostumados com o nosso tempero.

Confira os cliques feitos por Celso Junior

Além da oficialização da união de Julia e Daniel na terça-feira, uma série de encontros também fizeram parte das comemorações. No domingo (28), Nelson Piquet ofereceu um welcome party em sua residência na cidade. Para a ocasião, a noiva optou por um vestido rendado da marca nova-iorquina Bronx And Banco.

Em seguida, o rehearsal dinner foi o momento perfeito para as duas famílias estreitarem ainda mais os laços. No jantar, Julia usou um slip dress da designer Galia Lahav.

Passado o casamento, o piloto segue para a corrida em São Paulo, antes de retornar aos EUA para que ele possa competir na NASCAR Cup, em Richmond, Virgínia, no dia 11 de agosto. A lua de mel está planejada para o fim do ano, no Japão.

