Redação GPS É campeã! No judô, Beatriz Souza conquista primeiro ouro para o Brasil

É ouro! Após sete dias, finalmente temos uma medalha dourada no peito. Isso, graças a judoca Beatriz Souza, que derretou a israelense Raz Hershko na final da categoria acima dos 78 kg feminina nas Olimpíadas de Paris 2024. Esta é a primeira medalha de ouro do Brasil na competição em Paris.

Bia Souza tomou a dianteira na luta ao aplicar um waza-ari contra a israelense, garantindo o primeiro ponto do combate. A brasileira iniciou com firmeza e controlou o ritmo da disputa. Embora Beatriz continuasse tentando atacar, Hershko se defendia com eficácia.

Histórico

Em Campeonatos Mundiais, Bia conquistou duas medalhas de prata: uma em Budapeste 2017, no torneio por equipes mistas, e outra em Tashkent 2022, no torneio individual. Além disso, ela ganhou quatro medalhas de bronze: duas em Tóquio 2019 e Budapeste 2021, no torneio por equipes mistas, e outras duas em Budapeste 2021 e Doha 2023, no torneio individual.

Nos Jogos Pan-Americanos, Bia conquistou uma medalha de prata em Santiago 2023, no torneio por equipes mistas, e duas medalhas de bronze, em Lima 2019 e Santiago 2023, no torneio individual.

