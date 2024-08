Rafael Badra Dia dos Pais TGS com sorteio de 20 vales-compra na NBA Store

É chegada a hora de celebrar aqueles que tanto amamos: nossos pais. Desde o primeiro momento de nossas vidas construindo lindas lembranças, são eles que recebem, até o dia 12 de agosto, uma homenagem do TGS com a promoção Compre, Ganhe e Concorra . Neste período, a cada R$ 700 em compras, além de levar para casa uma caneca da famosa marca Stanley, os clientes podem concorrer a 20 vales-compra de R$ 2 mil na NBA Store – a única loja de todo o Centro-Oeste e uma exclusividade do TGS.

Na loja, localizada no Piso 2, os clientes poderão ter uma experiência no universo NBA. São produtos oficiais da liga, incluindo camisas, camisetas, calçados, bonés e uma variedade de coleções exclusivas no local. A experiência fica ainda mais especial com diversas atividades imersivas como parte de uma quadra de basquete com uma tabela na altura oficial, telão e provadores que remetem aos usados nas arenas, uma estrutura que simula o tamanho dos pés e das mãos dos jogadores, permitindo que os visitantes se divirtam fazendo comparações, entre outras.

Já o brinde, a caneca Stanley, é um objeto reutilizável e pode ser levado para diversos eventos, mantendo sempre a temperatura da bebida, seja ela quente ou gelada. No mercado há mais de 100 anos, o pilar da marca é o comprometimento com três valores fundamentais: durabilidade, relevância e tradição. O segredo da tecnologia, que mantém a temperatura do líquido por cerca de quatro horas, está no espaço com vácuo entre as paredes interna e externa, que impede a troca de calor. Ao acrescentar cubos de gelo ao copo, por exemplo, a bebida pode se manter gelada por até 17 horas. Além da parceria para esta campanha, os clientes podem conferir as novidades da marca no stand localizado no Piso 1 do TGS.

“Esperamos que os nossos clientes possam aproveitar o melhor do TGS nesta data. Nossas operações estão prontas com uma diversidade de presentes e promoções diferenciadas”, garante a gerente de marketing, Mayce Tranquillini.



Troca de notas

A troca de notas ocorrerá pelo aplicativo Wynk. A retirada do brinde é realizada no lounge de trocas, localizado no Piso 3, e a participação é limitada a um brinde por CPF. A promoção vai até o dia 12 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Os sorteios dos vales-compra ocorrerão nos dias 10 e 14 de agosto, pelo aplicativo da Loteria Federal, e o resultado será divulgado no site e nas redes sociais do TGS.

Quer ter suas chances duplicadas? Os clientes que doarem 1 kg de alimento antes das trocas terão cupons em dobro para concorrer ao prêmio. As doações poderão ser entregues no lounge de trocas e serão encaminhadas para as OSCs cadastradas no TGS Solidário.



Atendimento personalizado on-line

No TGS, o público encontra também uma série de lojas com opções de presentes para todos os gostos. Nas redes sociais do @taguashopping, é possível conferir diversas dicas e ideias de lembranças para celebrar a data. Além disso, o shopping oferece um serviço on-line personalizado com uma Personal Shopper, uma profissional que dá sugestões e ajuda na procura do presente ideal. Para este serviço, basta entrar em contato por meio do WhatsApp (61) 99361-5000.

“Com este atendimento, proporcionaremos não só uma experiência de compra exclusiva aos nossos clientes, mas também os ajudaremos a adquirir seus produtos de forma inteligente e em menor tempo, com o apoio de um profissional especializado. Tudo ocorre virtualmente e de forma muito fácil! Um personal shopper avalia o orçamento pessoal e, ao mesmo tempo, possui uma enorme facilidade de encontrar o que há de mais novo no mercado”, afirma Mayce.



SERVIÇO: Dia dos Pais no TGS

Quando: até 12 de agosto de 2024.

Data dos sorteios : 10 e 14 de agosto de 2024, pela Loteria Federal (10 vales-compra cada).

Mecânica: a cada R$ 700 em compras, clientes ganham um cupom para concorrer a 20 vales-compra no valor de R$ 2 mil cada e levam para casa de brinde uma caneca Stanley. Após a doação de 1kg de alimentos os cupons para concorrer ao prêmio serão em dobro.

Lounge troca notas : Piso 3.

A troca das notas fiscais é limitada a um brinde por CPF.



Confira o regulamento e outras informações em https://www.taguatingashopping.com.br/ .

