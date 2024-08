Agência Brasília DF tem mais de 40 pontos de vacinação neste sábado (3)

Quem precisar colocar a vacinação em dia terá opções de atendimento neste sábado (3). Serão 43 locais fixos e mais duas ações itinerantes para ampliar as coberturas vacinais contra covid-19, gripe, coqueluche e outras doenças listadas no calendário de imunização. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde .

Os atendimentos abrangem Taguatinga, Estrutural, Guará, Ceilândia, Sol Nascente, Brazlândia, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Gama, Planaltina, Sobradinho II, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e em Sobradinho dos Melos, zona rural do Paranoá. É possível se vacinar em uma região administrativa diferente do local de residência.

Para receber as doses, a orientação é levar documento e, se possível, a caderneta de imunização. Em todos os locais, as equipes da SES-DF estão preparadas para indicar quais vacinas a pessoa precisa tomar, de acordo com a faixa etária.

*Com informações da SES

