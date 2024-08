Campeonato de Basquete do DF de 2024 começa neste sábado (3)

A cerimônia de abertura da segunda edição do Campeonato de Basquete do Distrito Federal, organizada pelo Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação (Instituto Base), com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e recursos do Fundo de Apoio ao Esporte (FAE), aprovados pelo seu Conselho de Administração (CONFAE) ocorrerá neste sábado (3). Ela será sediada no ginásio do Clube Social da Unidade de Vizinhança, na Asa Sul (SHCS 108/109), às 14h, com desfiles das equipes participantes e o primeiro jogo do torneio. Os jogos serão disputados de 03 de agosto a 08 de dezembro de 2024

Na primeira edição do evento, em 2023, contou com a participação de 800 atletas do DF e do entorno. Para o presidente do Instituto Base, Francisco Oliveira, a captação de recursos em mais uma temporada de jogos é gratificante, porque garante qualidade e infraestrutura adequados aos times. “Agora, em 2024, a expectativa é que a gente tenha mais de 1200 atletas, porque além das categorias sub-14, sub-16, sub-18 e adulto, nos naipes feminino e masculino, a novidade é que neste ano os atletas do sub-10 até o sub-13 também serão beneficiados com o fomento. Os recursos vão possibilitar mais apoio na premiação e uma arbitragem educativa para os segmentos mais novos de 10 a 13 anos. Tenho certeza de que a edição deste ano vai ser muito melhor!”, comenta.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, promover e investir no basquete do DF é fundamental para todas as faixas etárias, para fortalecer a saúde e o bem-estar da comunidade. “Conseguimos captar esse recurso por meio de um trabalho conjunto com o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte (CONFAE), que permitiu a descentralização dos fundos necessários para a realização do campeonato. Este esforço coordenado garante que possamos oferecer eventos de qualidade, promover a inclusão social e descobrir novos talentos no basquete em todas as idades,” destaca o secretário.