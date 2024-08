Caio Dutra Caio Dutra: “Inscrições abertas para a segunda edição da Escola Carnavalesca”

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Escola Carnavalesca, um projeto inovador que visa fortalecer a cultura carnavalesca na região do Setor Comercial Sul . As inscrições podem ser feitas até 9 de agosto de 2024 no site do Instituto No Setor .

Este ano, a Escola Carnavalesca apresenta a proposta “Semente Cerratense”, intitulada BRINCAÊ – Brincadeiras Cerratenses Artísticas e Experimentações, focada em um formato de aprendizado lúdico para adultos que valoriza a identidade cultural do Distrito Federal.

Neste momento, estão abertas as inscrições para o Módulo 1 – Artes Tradicionais, com início das aulas em 17 de agosto de 2024. Tanto as inscrições quanto as aulas são gratuitas. Este módulo oferecerá cursos variados, abrangendo técnicas ligadas às artes plásticas, à música popular brasileira, às danças tradicionais e ao teatro e contação de histórias. Os outros dois módulos estão previstos para iniciar em janeiro de 2025 e podem ser feitos de forma independente ou sequencial, permitindo aos participantes flexibilidade na escolha de suas atividades.

A Escola Carnavalesca foi criada com o intuito de promover atividades formativas, seminários, cursos e ensaios durante todo o ano, fomentando a economia criativa e a cultura local. Ava Scher, co-coordenadora do projeto, destaca a importância da iniciativa: “O foco em artes cerratenses resgata a importância do Cerrado e da memória artística, auxiliando na identificação cultural para o fortalecimento de tradições de Carnaval no Distrito Federal.”

Rafael Reis, coordenador-geral do Instituto No Setor, explica a relevância do projeto no contexto das políticas culturais nacionais: “O edital do programa Olhos D’Água, lançado pelo Ministério da Cultura, busca descentralizar os processos de formação artística e cultural em todo o país. O objetivo do MinC é criar uma rede nacional de escolas livres de arte e cultura, facilitando futuros financiamentos e subsídios para garantir a continuidade das atividades culturais.”

Para mais informações sobre a programação e inscrições, acesse as redes sociais e o site oficial do Instituto Cultural e Social No Setor: @nosetor (Instagram), @nosetorscs (Twitter) e nosetor.com.br.

