Após representar Lula em Paris, Janja é criticada por Alberto Fraga: "Gosta de aparecer"

O deputado Alberto Fraga (PL-DF) fez duras críticas, nesta sexta-feira (2), à primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Em declarações recentes ao jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder, Fraga disse que Janja “não se comporta de maneira adequada” ao cargo, causando constrangimentos e abusando de sua posição.

“Primeiro, eu não conheço essa primeira-dama. Acho que é forçar a barra alguém que nunca se comportou como uma primeira-dama. Pelo contrário, vem causando constrangimentos quando usa o cargo”, afirmou o deputado. Fraga citou um episódio em que Janja, segundo ele, teria exigido ser tratada como chefe de Estado em Paris, o que ele considerou “lamentável” e “vergonhoso”.

Para Fraga, a primeira-dama deveria se concentrar em questões sociais. “Eu acho que a primeira-dama tem que ter postura e se dedicar mais às questões de serviços sociais. Concordo com ações sociais, embora acredite que tem que haver uma certa preservação. Não é o caso dela. Essa senhora é escandalosa e gosta de aparecer”, disse.

O deputado também comentou sobre a possibilidade de convocar Janja para depoimentos, afirmando que a legislação atual não permite a convocação de quem não ocupa um cargo oficial.

“Nós não podemos convocar. Temos a competência de convocar um ministro de Estado, mas não um diretor da Polícia Federal, por exemplo. A primeira-dama não tem cargo, então seria um convite. Em uma CPI, é diferente, mas não vejo pertinência temática para convocar essa senhora. Acho que ela iria querer dar um show lá.”

Fraga ainda insinuou que Janja tem ambições políticas e uma influência significativa sobre o presidente Lula. “Não tenho dúvida disso, ela força a barra demais. As atitudes dela não são só de uma primeira-dama, ela quer ser algo mais. Sei que ela tem uma formação acima do marido e exerce uma grande influência nas ações e discursos do presidente Lula. Talvez por isso aconteçam essas trapalhadas, porque ela não tem o perfil de alguém com conhecimento do poder público ou das questões nacionais”, concluiu.

