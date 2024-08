Pedro Reis Aniversário de Adriana Chaves é marcado por surpresa e emoção no restaurante Marie

A servidora pública Adriana Chaves teve um aniversário para lá de especial, comemorado em grande estilo no restaurante Marie Cuisine, localizado no coração de Brasília. Em uma celebração intimista, 12 casais, incluindo família e amigos próximos, se reuniram para surpreender a aniversariante com uma noite inesquecível.

Entre os convidados, muitos eram padrinhos de casamento de Adriana, o que reforçou o clima de carinho e união que marcou a ocasião.

A escolha do local foi feita por pessoas muito próximas da aniversariante, que cuidaram de todos os detalhes da comemoração. “Foi um dia muito especial, cheio de surpresas e de felicitações! Recebi muitas flores, mensagens de amigos queridos, homenagem no meu trabalho e ganhei o jantar de ontem, que foi surpresa da minha cunhada Paula Santana e do meu marido Agenor. Me senti muito amada” , comentou Adriana à coluna .

A festa contou com uma decoração discreta, mas elegante, com balões e um bolo que deram um toque especial à celebração. Embora Adriana não soubesse todos os detalhes dos preparativos, já que tudo foi organizado por Paula, ela fez questão de expressar sua gratidão pela dedicação dos amigos e familiares.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrega de um presente especial: uma joia da Tiffany , presenteada pelos amigos que fizeram questão de estar presentes na comemoração. “A presença de todos foi muito especial para mim “, destacou Adriana, que encerrou o dia com o coração cheio de gratidão.

Para os próximos dias, Adriana não tem nada programado, mas deixou no ar a possibilidade de mais comemorações. “Ainda temos 30 dias do mês, quem sabe ainda teremos algumas, afinal, temos que celebrar o dom da vida” , finalizou.

Confira mais cliques da noite pelas lentes de Vanessa Castro:

