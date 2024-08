Pedro Reis Agendão GPS | Brasília: muita música neste fim de semana na capital

Neste fim de semana, Brasília promete ser o palco de uma série de eventos imperdíveis, com atrações que vão desde shows de grandes nomes da música nacional até peças teatrais e festivais. Seja para quem quer dançar ao som de samba, curtir um espetáculo infantil com a família ou aproveitar uma festa animada, a cidade oferece opções variadas para todos os gostos. Confira a programação completa e prepare-se para aproveitar o melhor que a capital tem a oferecer entre os dias 2 e 4 de agosto.

Na Praia Festival

A sexta semana do Na Praia Festival traz uma programação eclética com samba, sertanejo e funk. Na sexta (02), Alcione, Martinho da Vila e Xande de Pilares comandam a festa, com Xande apresentando seu premiado projeto “Xande Canta Caetano”. Sábado (03/08) é a vez de Pedro Sampaio, Veigh e outros artistas do rap e funk, enquanto no domingo (04/08), Maiara & Maraisa e Guilherme & Benuto garantem a animação sertaneja.

Serviço:

Data: 02 a 04 de agosto

Local: complexo Na Praia

Ingressos: R2com.vc

Classificação: 18 anos

Festival CoMA

Nos dias 3 e 4 de agosto, o Festival CoMA transforma o CCBB em um ponto de encontro cultural e gastronômico. Com shows de artistas locais e a feira Panela Candanga, que reúne mais de dez restaurantes, o evento promete agradar toda a família. Além disso, o Parque de Diversão Circense oferece atividades para todas as idades.

Serviço:

Data: 03 e 04 de agosto

Local: CCBB Brasília

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Adriana Samartini comemora aniversário com show especial no Hidden

No domingo (04), Adriana Samartini celebra seu aniversário com um show exclusivo no Hidden, prometendo muita energia e axé. Um convidado surpresa de Salvador também é aguardado para animar ainda mais a festa. A experiência gastronômica fica por conta do chef João Lucas.

Serviço:

Data: 04 de agosto

Local: Casa da Manchete, SIG

Horário: 16h às 22h

Ingressos: R$60 (hiddenbrasil.com.br)

Classificação: 18 anos

Teatro Brasília Shopping apresenta peça infantil LOL Surprise

A Cia Néia e Nando traz a peça “LOL Surprise” ao Teatro Brasília Shopping, nos dias 3 e 4 de agosto. A história encantada de Queen Bee e Diva promete diversão para as crianças, com ingressos a partir de R$30.

Serviço:

Data: 03 e 04 de agosto

Local: Teatro Brasília Shopping

Horário: 16h

Ingressos: R$30 (meia)

Classificação: livre

Samba Urgente lança álbum de estreia com festa no Externa Club

O grupo Samba Urgente lança seu primeiro álbum, “Mais Amor Urgente”, no sábado (03) no Externa Club. Com composições autorais e releituras de clássicos, o evento celebra o samba de Brasília e promete uma noite inesquecível para os amantes do gênero.

Serviço:

Data: 03 de agosto

Local: Externa Club, Setor Comercial Sul

Horário: 22h

Ingressos: R$30 ( Sympla )

Classificação: 18 anos

Fora do Eixo agita o final de semana com muito pagode

O Complexo Fora do Eixo apresenta um final de semana recheado de pagode, começando na sexta (02) com o grupo Benzadeus, seguido de Papo em Off no sábado (03/08), e encerrando com Manda a Real no domingo (04).

Serviço:

Data: 02 a 04 de agosto

Local: Complexo Fora do Eixo, SAAN

Ingressos: a partir de R$20 (Digital Ingressos)

Classificação: 18 anos

Clima de Montanha celebra 20 anos com festa show no Cota Mil

Com 20 anos de estrada, a banda Clima de Montanha comemora sua trajetória com uma festa show especial no Cota Mil, neste sábado (03). O evento conta com participações especiais e promete ser uma celebração épica.

Serviço:

Data: 03 de agosto

Local: Cota Mil/Iate Clube

Horário: 17h

Ingressos: R$40 ( Sympla )

Classificação: 18 anos

