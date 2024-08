Caio Barbieri Administrador Bruno Oliveira é homenageado com a medalha da Defesa Civil do DF

A Medalha da Defesa Civil foi entregue ao administrador Bruno Oliveira nesta sexta-feira (2), no Pátio da Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal. A medalha, idealizada pela Defesa Civil do Distrito Federal , homenageia indivíduos que se destacam na promoção da segurança e do bem-estar da comunidade.

Ao receber a distinção, Bruno destacou o empenho de sua equipe. “Recebo esta medalha com muita honra e gratidão. Este reconhecimento é fruto do trabalho de toda a nossa equipe na Administração do Setor de Indústria e Abastecimento. Estamos comprometidos em continuar promovendo a segurança e o desenvolvimento da nossa comunidade,” declarou o administrador. O deputado distrital Thiago Manzoni afirmou: “Bruno é um homem dedicado a servir; e o faz com excelência por onde passa. Atualmente, tem servido ao DF como administrador do SIA, onde também deixa seu legado de competência e bons resultados”.

Bruno Oliveira é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), com especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário. Atualmente, exerce a função de administrador do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Já recebeu a Medalha de Ordem ao Mérito Buriti e o título de Cidadão Benemérito de Brasília, além de várias Monções de Louvor pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

The post Administrador Bruno Oliveira é homenageado com a medalha da Defesa Civil do DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .