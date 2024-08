Agência Brasília Startup residente do Biotic abre inscrições para voluntários em aulas de robótica

A Br.ino, startup residente do Biotic – Parque Tecnológico, está com inscrições abertas, até o dia 7 deste mês, para o processo seletivo de novos voluntários de robótica no projeto Inglês na Estrutural, em colaboração com o Coletivo da Cidade. A iniciativa visa transformar a vida de crianças e adolescentes da Cidade Estrutural, ensinando conceitos de robótica e cidadania digital. Não é preciso ter nenhum conhecimento prévio, e as aulas são dadas em grupo. O projeto ocorre nos sábados de manhã.

Gabriel Pacheco, fundador da startup, destaca: “Encontramos a oportunidade de expandir o campo de atuação do Parque Tecnológico por meio da educação, não apenas como ente isolado, mas como uma cultura de inovação e cidadania tecnológica”.

O presidente do Biotic, Gustavo Dias, reforça a importância da iniciativa: “É extremamente gratificante ver nossos residentes engajados em iniciativas que combinam tecnologia e responsabilidade social. Projetos como esse exemplificam o impacto positivo que podemos gerar quando unimos inovação tecnológica com objetivos sociais”.

Voluntários do projeto Inglês na Estrutural dão aulas para crianças e adolescentes

Os voluntários passarão por um processo de capacitação, começando com técnicas de ensino e planejamento de aulas. A próxima sessão de treinamento, focada em robótica e cidadania digital, equipará os voluntários com as ferramentas necessárias para incorporar esses temas às aulas.

O projeto ocorre aos sábados, das 9h às 12h, ensinando inglês para crianças e adolescentes da região, complementado com atividades de alfabetização digital pela Br.ino, incluindo princípios de programação, circuitos elétricos e conceitos de robótica.

Esta colaboração visa inspirar os jovens estudantes a se tornarem participantes ativos e criativos na era digital, preparando-os para se destacarem como futuros líderes e inovadores. A parceria entre a Br.ino, o Coletivo da Cidade e o Biotic demonstra o impacto que a união entre academia, startups tecnológicas e organizações comunitárias pode ter no avanço social e educacional.

Inscrições podem ser feitas neste link .

*Com informações do Biotic

