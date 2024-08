ESTADÃO CONTEÚDO Rod Stewart diz que seus dias “estão contados”

Rod Stewart , de 79 anos, revelou o que pensa sobre seus próximos anos de vida. “Estou ciente de que meus dias estão contados, mas eu não tenho medo”, disse, durante uma entrevista realizada para o portal Music News .

O britânico, que completará 80 anos em janeiro, explicou que a chegada da idade não o assusta. “Todos nós temos que partir em algum momento, então estamos todos ‘no mesmo barco’. Eu estarei aproveitando ao máximo [a minha vida] nesses próximos anos. Eu digo ‘próximos’, [mas são] provavelmente mais uns 15 [anos]. Eu consigo fazer isso facilmente”, disse.

“Eu não sou como era nos anos 1970 e 1980, em que podia ficar acordado a noite toda, beber e ‘ficar maluco’ e ainda ter voz [para cantar]. Hoje em dia, tenho que proteger minha voz antes e depois de todos os shows”, completou ele, sobre seus cuidados com os vocais para as apresentações.

O músico se encontra em turnê na região de Las Vegas, nos Estados Unidos, durante o mês de agosto, e já revelou que também não deseja parar com a carreira na música “tão cedo”. “Aposentadoria não faz parte do meu vocabulário”, disse, à Associated Press , ao lançar seu novo disco de jazz, Swing Fever .

O cantor do sucesso Da Ya Think I’m Sexy também comentou sobre estar mais ciente com relação à sua saúde, depois de ter tido um câncer de próstata, em 2019, entre outros problemas relacionados ao seu bem-estar.

Ainda em 2019, durante uma entrevista para o talk show Loose Women , o cantor falou que o câncer havia se espalhado para outra áreas de seu corpo: “Eu tive ‘um pequeno’ câncer na tireoide, mas ele foi embora em dez minutos (de maneira rápida). Eu não quero fingir que batalhei contra o câncer por meses e meses. Foi fácil me livrar dele, mas eu acabei perdendo a minha voz – desapareceu completamente”.

The post Rod Stewart diz que seus dias “estão contados” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .