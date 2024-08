Redação GPS Rebeca Andrade conquista prata em disputa acirrada com Simone Biles

Na emocionante final da ginástica artística individual geral nas Olimpíadas de Paris , nesta quinta-feira (1º), a brasileira Rebeca Andrade travou uma intensa disputa com a norte-americana Simone Biles , conquistando a medalha de prata.

A decisão foi acirrada até a última rotação, quando Biles garantiu o ouro com uma apresentação impecável no solo. Sunisa Lee, também dos Estados Unidos, levou o bronze, completando a dobradinha americana no pódio.

A competição começou com Rebeca Andrade demonstrando sua força no salto. A brasileira executou um Cheng com perfeição, obtendo uma nota de 15.100. Simone Biles, logo em seguida, realizou o Biles II, um salto de maior dificuldade, mas cometeu um erro na saída, recebendo 15.766. Flávia Saraiva, outra representante brasileira, começou sua participação nas barras assimétricas, onde cravou uma boa série e obteve 13.900.

Na segunda rotação, Rebeca Andrade se destacou nas barras paralelas, recebendo sua maior nota no aparelho, 14.666, após uma apresentação quase perfeita. Simone Biles, por outro lado, teve um erro significativo na ligação entre os elementos, terminando com uma nota de 13.733. A ginasta argelina Kaylia Nemour impressionou com uma nota de 15.533, assumindo o segundo lugar e relegando Biles à terceira posição.

Na terceira rotação, Simone Biles recuperou a liderança provisória com uma série segura na trave, obtendo 14.566. Flávia Saraiva, no solo, enfrentou dificuldades e uma queda, resultando em uma nota de 12.233, o que a fez cair no ranking. Rebeca Andrade, com uma sólida apresentação na trave, recebeu 14.133, mantendo-se na disputa pelo pódio.

A última rotação foi crucial. Flávia Saraiva concluiu sua participação no salto com uma nota de 13.633, ficando fora do pódio. Rebeca Andrade encerrou sua participação no solo com uma performance sólida, obtendo 14.033. Simone Biles, última a se apresentar, garantiu o ouro com uma apresentação cravada, solidificando sua posição como a ginasta mais condecorada da história.

