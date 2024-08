Caio Barbieri Programa Chevening abre inscrições em 6 de agosto para mestrado no Reino Unido

O renomado programa Chevening Scholarships , que concede bolsas de estudo para mais de 160 países, incluindo o Brasil, abrirá inscrições para o ciclo de 2024 a partir de 6 de agosto, com prazo final em 5 de novembro. As bolsas são destinadas a cursos de mestrado de um ano em diversas universidades do Reino Unido .

As bolsas Chevening cobrem todos os custos relacionados ao estudo, incluindo passagem de ida e volta, anuidade do curso, taxas administrativas da universidade e uma quantia mensal para despesas pessoais. Além disso, o programa cobre os custos de emissão do visto e oferece um auxílio financeiro para instalação no país. Desde sua criação, o Chevening já concedeu 50 mil bolsas em todo o mundo.

O processo seletivo para o Chevening é dividido em duas fases. Na primeira, os candidatos devem se inscrever pelo site oficial do programa, preenchendo um formulário online com os cursos de interesse e enviando a documentação exigida, como diplomas, histórico acadêmico e cartas de recomendação. As cartas de aceite das universidades podem ser enviadas após o término do período de inscrição.

Na segunda fase, os candidatos pré-selecionados serão convidados para uma entrevista em inglês, realizada na Embaixada Britânica, em consulados britânicos ou em outras localidades distribuídas por todas as regiões brasileiras. Em 2023, cerca de 50 brasileiros foram contemplados com a bolsa.

Diretora do Chevening no Brasil, Cristiane Lima enfatiza que o programa busca estudantes comprometidos em fortalecer as relações entre britânicos e brasileiros. “Queremos levar os futuros líderes e especialistas do Brasil para estudar no Reino Unido. Os candidatos devem demonstrar o impacto que irão causar”, afirma.

Os candidatos às bolsas Chevening devem atender a diversos critérios, incluindo:

– Possuir, no mínimo, dois anos de experiência profissional, incluindo trabalho voluntário ou estágios remunerados ou não;

– Planejar retornar ao país de origem após concluir os estudos para aplicar os conhecimentos adquiridos;

– Demonstrar histórico de excelência e conquistas profissionais, além de potencial de liderança;

– Exibir qualidades pessoais que os capacitem a se beneficiar plenamente da bolsa;

– Desejar construir uma rede de contatos com outros bolsistas Chevening, tanto durante o período de estudos no Reino Unido quanto após o retorno;

– Ter uma visão clara de como o curso escolhido beneficiará seu país de origem.

Para mais informações sobre o processo seletivo e os critérios de elegibilidade, visite o site oficial do programa: Chevening Scholarships

The post Programa Chevening abre inscrições em 6 de agosto para mestrado no Reino Unido first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .