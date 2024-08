Redação GPS Medalhista de prata, Caio Bonfim tem apoio do GDF

O atleta brasiliense Caio Bonfim conquistou, nesta quinta-feira (1º), a histórica medalha de prata na marcha atlética durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, realizados em Paris. Desde o início de sua carreira em 2007, quando começou a treinar em Sobradinho, Caio tem recebido o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do programa Compete Brasília .

Esta é a quarta participação de Caio em Jogos Olímpicos, e ele fez história ao completar o percurso em 1h 19min e 09. Antes de Paris, o atleta já havia conquistado quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e duas em Mundiais.

Desde o início de sua trajetória esportiva, Caio tem contado com o incentivo do GDF. Ele é beneficiado pelo Bolsa Atleta, um programa que apoia atletas individuais, e sua participação em Paris foi facilitada pelo Compete Brasília, que fornece passagens para competições nacionais e internacionais. Em 2023, o Compete Brasília ajudou 4.937 atletas, com um investimento de R$ 8,5 milhões.

Outro brasiliense, Max Batista, terminou em 26º lugar na marcha atlética. Paris conta com a presença de sete atletas olímpicos e nove paralímpicos do DF, sendo que muitos recebem apoio dos programas do GDF durante as competições.

Homenagens

Após a notícia da medalha inédita, o governador Ibaneis Rocha se pronunciou através das redes sociais. Ele disse que desde os seus primeiros passos nas pistas de Sobradinho, ele teve o amparo do Bolsa Atleta. Ele completou ainda dizendo que “seu esforço e sua dedicação inspiram todos nós”.

Ibaneis Rocha destacou ainda a importância do suporte do GDF ao atleta, expressando alegria pela conquista. “É uma grande satisfação ver um atleta, que recebeu um apoio fundamental do Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Esporte, conquistar uma medalha tão merecida em Paris”, afirmou.

Confira a postagem que o governador faz no X (antigo Twitter):

Fico muito feliz em começar o dia com a notícia da medalha de prata do nosso campeão Caio Bonfim nas Olimpíadas de Paris. Desde os seus primeiros passos nas pistas de Sobradinho, ele teve o amparo do Bolsa Atleta que o incentivou a seguir o seu sonho e hoje vemos os resultados… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) August 1, 2024

A vice-governadora Celina Leão também se pronunciou comemorando a conquista e ressaltando a importância do esporte na transformação de vidas. “A medalha de Caio Bonfim representa um marco histórico para a marcha atlética brasileira. É um motivo de orgulho para o Distrito Federal e para todo o Brasil, evidenciando a importância dos investimentos no esporte. O Bolsa Atleta e o Compete Brasília são fundamentais para que atletas como Caio possam se concentrar em seus treinos e competições, mostrando que esses incentivos não apenas conquistam medalhas, mas também transformam vidas.”

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, destacou o impacto positivo dos programas de apoio. “O desempenho de Caio Bonfim é uma conquista histórica para o Brasil e prova do sucesso dos programas Compete Brasília e Bolsa Atleta. A primeira medalha olímpica na marcha atlética é um marco que reforça nosso compromisso em apoiar e desenvolver talentos esportivos no Distrito Federal. Parabéns, Caio, por essa vitória extraordinária!”

*Com informações da Agência Brasília

The post Medalhista de prata, Caio Bonfim tem apoio do GDF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .