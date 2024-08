Redação GPS Espetáculo sobre Anne Frank chega a Brasília

Brasília será palco do espetáculo “Anne Frank, a voz que se tem memória”, que narra a história da jovem judia que, junto com sua família, se escondeu dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Com direção de Leonardo Talarico Marins, a peça terá uma única exibição no dia 31 de agosto, no Teatro Unip.

O espetáculo busca resgatar a voz de Anne Frank e de milhares de vítimas do Holocausto, incentivando o público a refletir sobre a importância da memória histórica.

A atriz Poliana Carvalho, que também é a produtora da peça, estrela o monólogo, que estreou em 2023 em Búzios, Rio de Janeiro, com grande sucesso. A narrativa aborda a vida de Anne Frank, uma garota judia de 13 anos que, junto com sua família e amigos, se escondeu do regime nazista. Seu diário se tornou um dos mais importantes documentos sobre a luta pela liberdade e os horrores do Holocausto.

Para criar o monólogo, Poliana Carvalho realizou uma pesquisa profunda que começou em 2016. Suas investigações incluíram visitas ao esconderijo de Anne Frank em Amsterdã, a campos de concentração como Auschwitz, e ao Museu da Fábrica de Schindler na Polônia. A atriz também entrevistou uma das últimas sobreviventes do Holocausto.

Serviço:

Anne Frank, a voz que se tem memória

Data: 31 de agosto (sábado)

Horário: 21h30

Local: Teatro Unip

Classificação indicativa: 14 anos – Ingressos

