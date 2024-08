Redação GPS DJ brasileiro lança versão de música em parceria com o Coldplay

Conhecido no meio artístico como Zerb , Matheus Massa lança uma versão da música “feelslikeimfallinginlove”, do Coldplay , em parceria com a banda. O lançamento será nesta sexta-feira (2).

Depois de trabalhar nas músicas “Mwaki” e “Addicted”, em parceria com a dupla The Chainsmokers, Zerb foi convidado em junho para remixar um single do Coldplay, mas a collab com Chris Martin resultou em uma produção realizada do zero.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zerb (@zerb)

