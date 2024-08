Deputado propõe moção de louvor ao brasiliense Caio Bonfim, prata na marcha atlética

A histórica conquista de Caio Bonfim, que levou a medalha de prata na marcha atlética dos Jogos Olímpicos de Paris, foi celebrada não apenas pelos torcedores brasilienses, mas também na Câmara Legislativa do Distrito Federal ( CLDF ). O vice-presidente da Casa, deputado distrital Ricardo Vale (PT) , propôs uma moção de louvor ao atleta, que é morador de Sobradinho.

Conhecido por seu apoio ao esporte, Ricardo Vale expressou orgulho pela vitória de Caio Bonfim e destacou a importância de incentivar os esportistas.

“Conheço a família Bonfim e sei do amor e dedicação que todos têm pelo esporte. Treinado por sua mãe, Gianette Bonfim, e com o apoio do professor João Sena, Caio é um verdadeiro exemplo de superação”, comentou Vale.