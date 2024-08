Deborah Secco confirma novo filme de ‘Bruna Surfistinha’: ‘Me fez ser uma pessoa diferente’

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, usou seu perfil no Instagram na segunda-feira, 29, a para anunciar a sequencia do filme Bruna Surfistinha , treze anos após o sucesso do primeiro filme que marcou a carreira da atriz, e foi assistido por mais de 2 milhões de pessoas.

“Eu nunca pensei que fosse falar isso, mas ela vai voltar. Uma das personagens mais importantes da minha vida, que mudou tudo e que me fez ser uma pessoa totalmente diferente”, disse a atriz no vídeo de divulgação.

Deborah começará a preparação para o papel nos próximos meses e relembra a complexidade desse momento: “Um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive”.