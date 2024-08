Redação GPS Confira os lançamentos do cinema nesta quinta-feira (1º)

Esta quinta-feira (1º) traz uma série de estreias no cinema que vão desde o terror psicológico até dramas profundos e documentários reflexivos. Prepare-se para mergulhar em novas narrativas e emoções variadas com os lançamentos mais esperados do mês de agosto.

O Exorcismo

Dirigido por Joshua John Miller, o filme acompanha Anthony Miller ( Russell Crowe ), um ator com um passado problemático que luta para manter a sobriedade. Durante as gravações de um filme de terror, seu comportamento estranho preocupa sua filha (Samantha Mathis), que teme por uma recaída do pai. No entanto, à medida que os eventos no set se tornam mais perturbadores, Anthony começa a questionar sua sanidade, enquanto sua filha investiga a possível influência de uma força sobrenatural. A trama mistura horror psicológico com drama, explorando a complexa relação entre pai e filha e a busca pela redenção.

Tuesday – O Último Abraço

Dirigido e roteirizado por Daina Oniunas-Pusic, é uma fantasia dramática que narra a dolorosa jornada de Zora (Julia Louis-Dreyfus) enquanto cuida de sua filha doente, Tuesday (Lola Petticrew). Em meio a esse momento difícil, elas recebem a visita inesperada da Morte, que se manifesta como um pássaro falante em vez de uma figura assustadora. Diante do medo de perder a filha, Zora é conduzida por esse inusitado visitante em um processo de aceitação, aprendendo a se despedir.

Estômago

Em “Estômago”, dirigido por Marcos Jorge, Raimundo Nonato (João Miguel) busca uma vida melhor na cidade grande. Começando como faxineiro em um bar, ele logo se destaca por seu talento na culinária, especialmente com suas coxinhas, que transformam o bar em um sucesso. Seu talento atrai Giovanni (Carlo Briani), dono de um prestigiado restaurante italiano, que o contrata como assistente de cozinheiro. Imerso na gastronomia italiana, Raimundo não só melhora sua vida material, como também encontra o amor em Iria (Fabiula Nascimento), uma prostituta que traz tanto desafios quanto alegrias. “Estômago” é uma história de ascensão e transformação, onde talento e determinação levam à descoberta do verdadeiro sabor da felicidade.

*Filme de 2008, sendo relançado nos cinemas.

Filho de Boi

É o primeiro filme de ficção do diretor Haroldo Borges. O drama narra a história de João (João Pedro Dias), um garoto de 13 anos que vive no sertão baiano. Isolado e com uma relação rompida com seu pai (Luiz Carlos Vasconcelos), João sonha em deixar sua pequena cidade. A chegada de um circo ao povoado traz uma nova esperança, e João se aproxima de um palhaço que o incentiva a enfrentar seus medos. Através dessa amizade, João se apaixona pelo mundo do circo e vê uma chance de escapar. O filme aborda com sensibilidade temas como masculinidade e preconceito.

Estranho Caminho

Narra a história de um jovem cineasta que retorna à sua cidade natal durante a pandemia de Covid-19, movido pela necessidade de reconectar-se com seu pai após mais de uma década de silêncio. Inicialmente, o reencontro traz esperança de reconciliação, mas logo eventos perturbadores e inexplicáveis começam a ocorrer ao seu redor. À medida que a pandemia se agrava e a cidade mergulha em medo e incertezas, o cineasta enfrenta fenômenos estranhos que desafiam sua compreensão da realidade e da relação com seu pai. Selecionado para o Festival do Rio de 2023, o drama psicológico aborda temas de reconciliação, medo e busca por respostas em tempos de crise, oferecendo uma reflexão profunda sobre revelações pessoais e familiares desencadeadas por eventos extraordinários.

Presença

É um documentário do diretor Erly Vieira Jr. que explora a trajetória de três artistas afro-brasileiros do Espírito Santo: Marcus Vinícius, Rubiane Maia e Castiel Vitorino Brasileiro. Reconhecidos internacionalmente, esses artistas usam suas performances para refletir sobre os limites impostos aos corpos. O filme mescla imagens de arquivo e novas performances exclusivas, destacando a reinvenção corporal e a conexão entre natureza, fragilidade humana, espiritualidade e racialidade. Com um desenho de som e edição que realçam essas conexões, Presença oferece uma visão única sobre a arte como um método de contato íntimo com o público.

