Yumi Kuwano Coleção exclusiva de joias inspiradas em Ayrton Senna é lançada por Okubo Men

Para celebrar a história do icônico piloto brasileiro Ayrton Senna , a marca de joias masculinas Okubo Men, em parceria com Senna Brands, lança uma uma coleção inspirada na história de vida e carreira do lendário piloto.

A coleção é composta por sete modelos, com pingentes, anéis e pulseiras. Inspiradas pela paixão do piloto, as joias capturam a essência de sua trajetória vitoriosa e a sua marca deixada no mundo dos esportes. Todas as joias simbolizam momentos importantes da trajetória de Senna e do universo automobilístico.

O evento de lançamento é realizado nesta quinta-feira (1º) na Casa Petra, em São Paulo, para convidados e parceiros. A renomada marca de champanhes Moët & Chandon, que esteve presente nos momentos mais icônicos de vitória do tricampeão mundial, estará no evento com seus rótulos exclusivos para deixar a celebração ainda mais especial.

The post Coleção exclusiva de joias inspiradas em Ayrton Senna é lançada por Okubo Men first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .