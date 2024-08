Fernanda Moura Brasiliense, diretora de “Impuros” conversa com o GPS sobre a série

Filha de Mércia Crema , dona da Pousada dos Pireneus e figura querida na cidade, Tatiana Fragoso sempre teve uma veia artística pulsante. Na infância, as brincadeiras envolviam dança e teatro. Durante a faculdade, seguiu seu caminho nesse universo com o ballet.

“Fiz ballet a vida inteira. Acho que isso foi muito importante na minha jornada, já que tem muita coisa de teatro na dança, as expressões principalmente”, compartilha Tatiana, em conversa com o GPS.

Entrou na Universidade de Brasília para cursar Antropologia, mas as matérias opcionais incluíram artes cênicas, literatura inglesa — por causa de Shakespeare — e cinema. Na capital brasileira, participou em peças no Dulcina, na Caixa Econômica e em outros locais, mas foi no Rio que deu continuidade à carreira.

“Me mudei para o Rio querendo ser atriz, já que em Brasília era mais complicado. Eu já tinha amigos trabalhando na área lá, principalmente o Marcelo Faria e o Regis Faria. Fiz alguns testes na Globo, participações em novelas e vi que queria ser diretora. Eu ficava muito tímida na frente das câmeras”, conta a brasiliense.

A primeira vez que Tatiana viu um grande set montado de cinema foi durante uma participação no filme Miramar, de Júlio Bressane. Foi esse o momento da grande decisão que moldou sua vida profissional.

Antes de começar o caminho como diretora, ela foi assistente de direção em grandes filmes, como Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, Chico Xavier, Primo Basile e Um Contra Todos. Trabalhos ao lado de Jorge Fernando, de Cininha de Paula e de Breno Silveira também entraram para seu currículo.

Já na posição de diretora, Tatiana trabalhou em How to be a Carioca e em Amor da Minha Vida, esta que é uma série da Disney Plus com previsão de estreia para este ano ainda.

Trajetória na série “Impuros”

Foi a convite de Tomás Portella e de Renê Sampaio que Tatiana entrou para o time da produção criada por Alexandre Fraga em 2018, a partir da terceira temporada da série. “Entrei como diretora assistente e, na quarta temporada, comecei a assinar a direção”, diz.

Segundo as palavras da brasiliense, “Impuros” é um desafio diário, já que são muitas cenas, o elenco é bem grande e há uma variedade de locações. “Às vezes, em um dia, chegamos a usar cinco locais diferentes”, conta.

O desafio da quinta temporada é colocar cada vez mais alma na produção, mais mensagens subliminares, mostrar com mais intensidade o interior de cada personagem.

“Acredito que o maior diferencial de “Impuros” é que ela é uma série brasileira que conta histórias sobre os conflitos internos de cada um. Com os recursos e estruturas que a gente tem, conseguimos achar um visual de forma muito brasileira. Nosso roteirista é fantástico também na comédia”, afirma.

A continuação já está no Disney Plus e é um sucesso. “Essa é, pra mim, a melhor temporada. Tem muita surpresa. Cada final de episódio parece que é final de temporada, por tanto de coisa que acontece. Eu sou diretora e fã, então adoro muito, e espero que as pessoas gostem. Eu acho que têm gostado bastante”, conclui.

