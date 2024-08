Redação GPS Brasileira, Tatiana Weston-Webb avança às semifinais do surfe olímpico em Paris

A aposta do Brasil Tatiana Weston-Webb brilhou, nesta quinta (1º), nas águas da França, avançando para as semifinais do surfe olímpico após vencer duas disputas acirradas. A brasileira começou o dia derrotando a número 1 do mundo, Caitlin Simmers, e depois garantiu sua vaga ao superar a espanhola Nadia Erostarbe nas quartas de final.

A bateria contra Erostarbe foi marcada por poucas ondas significativas, mas Tati conseguiu as melhores notas, destacando-se com uma onda de 4.50 pontos. Com um total de 8.10 pontos, ela eliminou a adversária espanhola, que somou apenas 6.34.

“Muito feliz em passar. Foi muito difícil, obviamente em condições deram uma piorada. Mas consegui fazer meu trabalho,” comemorou Weston-Webb.

Agora, Tati enfrenta a costarriquenha Brisa Hennessy nas semifinais, marcadas para o próximo sábado (3), às 14h (horário de Brasília). A outra semifinal será entre Caroline Marks (EUA) e Johanne Defay (FRA).

Luana Silva é eliminada

Na mesma fase, a brasileira Luana Silva não teve a mesma sorte e foi eliminada pela costarriquenha Brisa Hennessy. Em uma bateria também de poucas ondas, Brisa conseguiu somar 6.37 pontos contra 4.80 de Luana.

Apesar de suas tentativas, Luana não conseguiu completar manobras decisivas e lamentou a eliminação: “Infelizmente, não consegui mostrar muito meu surfe, mas agradeço muito a todo mundo pela torcida. Queria continuar mais. Faltou eu completar aquela manobra na junção. Essa era uma grande diferença na bateria, mas a Brisa fez a parte dela. Uma grande competidora. Vida de competição… Não é fácil.”

