Beatriz Lima Leal Blake Lively lança linha de cuidados capilares

Conhecida por seu papel como Serena van der Woodsen na série Gossip Girl, Blake Lively sempre teve os fios impecáveis. Nesta quarta-feira (31), a atriz norte-americana anunciou a sua linha de cuidados capilares, chamada Blake Brown.

Blake Brown (Foto: cortesia) Blake Brown (Foto: cortesia)

O anúncio veio por meio da conta oficial de Blake no Instagram, que na legenda, escreveu: “ Desde que eu era criança, até a adolescência, início da idade adulta, maternidade, trabalho, vida pessoal, quando, onde quer que seja, a parte mais identificável sobre mim sempre foi minha personalidade — não? Não é minha personalidade? Ah… Meu cabelo.

É meu companheiro mais longo na vida. Por 36 anos e contando. E como qualquer relacionamento, é mais saudável quando você cuida bem um do outro. Para amá-lo bem, encontrei um sistema que fez maravilhas para mim, uma espécie de hack ao longo de décadas trabalhando com as melhores pessoas do setor e uma quantidade boba de tentativa e erro .”

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Blake Lively (@blakelively)

São oito diferentes produtos para todos os tipos de cabelo, incluindo shampoos, máscaras de tratamento, leave-in , mousse, máscara pré-shampoo e shampoo a seco. Os preços vão de USD18,99 a USD24,99 (cerca de R$ 107 a R$141).

“ Por que criar uma linha se eu tinha produtos que funcionavam? Ótima pergunta. Eu queria algo que fosse mais acessível, mas tivesse o mesmo desempenho de salão/tapete vermelho… Acontece que a mais alta qualidade é mais cara, quem diria?? Há uma razão pela qual as marcas tendem a ter que fazer concessões, mas não paramos até chegarmos lá. (Consulte 7 anos em desenvolvimento) “, contou Blake.

Blake disse que queria aromas que parecessem fragrâncias que ela realmente compraria como perfume de alta qualidade, além de ser sustentável. Os produtos são veganos, livres de crueldade e formulados sem sulfatos, silicones, parabenos e corantes sintéticos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Blake Lively (@blakelively)

Desenvolvida ao longo de sete anos, a Blake Brown chegará às lojas Target no dia 4 de agosto, e no site oficial BlakeBrownBeauty.com, no dia 5.

The post Blake Lively lança linha de cuidados capilares first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .