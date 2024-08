Redação GPS Bar colombiano é eleito o melhor do mundo pela Tales of the Cocktail Foundation

Durante a conferência Tales of the Cocktail (TOTC) realizada em Nova Orleans, o bar Alquímico, localizado em Cartagena das Índias, Colômbia, foi nomeado o Melhor Bar do Mundo na 18ª edição anual do Spirited Awards. O prêmio, que é um dos mais prestigiados no universo dos coquetéis, destaca a excelência em bares, bartenders e iniciativas inovadoras na indústria.

Os prêmios foram determinados por um painel de mais de 250 especialistas, sob a liderança de Charlotte Voisey, presidente geral do Spirited Awards. “É com enorme prazer que anunciamos os vencedores do Spirited Awards de 2024” , disse Voisey. “Parabéns a todos que foram homenageados esta noite. Vocês e suas equipes são a verdadeira personificação do tema do Tales 2024, Inspire”

O Alquímico, fundado pelo franco-vietnamita Jean Trinh, conquistou o prêmio principal da noite com sua abordagem única e sustentável. O bar opera em uma mansão colonial renovada, oferecendo um conceito farm-to-bar (da fazenda ao bar) que celebra a biodiversidade da Colômbia em três andares distintos. Durante a pandemia, Trinh e sua equipe estabeleceram uma fazenda que agora fornece ingredientes frescos ao bar, além de apoiar a comunidade local.

Além do Alquímico, o Handshake Speakeasy da Cidade do México foi outro grande destaque, levando os prêmios de Melhor Equipe de Bar Internacional e Melhor Cardápio de Coquetéis do Mundo. Eric van Beek, diretor de bar do Handshake Speakeasy, foi nomeado Bartender Internacional do Ano.

Nos Estados Unidos, Kapri Robinson do Allegory em Washington DC foi coroada Bartender do Ano dos EUA, enquanto a equipe do Jewel of the South, de Nova Orleans, foi reconhecida como a Melhor Equipe de Bar dos EUA.

Veja a lista completa de vencedores:

Categorias Internacionais

Bartender Internacional do Ano: Eric van Beek — Handshake Speakeasy, Cidade do México, México

Melhor Mentor de Bar Internacional: Danil Nevsky

Melhor Embaixador de Marca Internacional: Dave Mitton — Lot 40 / JP Wiser’s

Melhor Equipe de Bar Internacional: Handshake Speakeasy — Cidade do México, México

Melhor Bar de Coquetéis Internacional: Alquímico — Cartagena das Índias, Colômbia

Melhor Bar de Hotel Internacional: BKK Social Club no Four Seasons Bangkok — Bangkok, Tailândia

Melhor Bar de Restaurante Internacional: Danico — Paris, França

Melhor Novo Bar de Coquetéis Internacional: Bar Leone — Hong Kong, China

Categorias dos EUA

Bartender do Ano dos EUA: Kapri Robinson — Allegory, Washington, DC

Melhor Mentor de Bar dos EUA: Alex Jump

Melhor Embaixador de Marca dos EUA: Anna Mains — Monkey Shoulder

Melhor Equipe de Bar dos EUA: Jewel of the South — Nova Orleans, LA

Melhor Bar de Coquetéis dos EUA: Yacht Club — Denver, CO

Melhor Bar de Hotel dos EUA: Allegory no Eaton Hotel — Washington, DC

Melhor Bar de Restaurante dos EUA: Cleaver – Butchered Meats, Seafood & Classic Cocktails — Las Vegas, NV

Melhor Novo Bar de Coquetéis dos EUA: Superbueno — Nova York, NY

Categorias de Escrita e Mídia

Melhor Publicação de Coquetéis e Destilados: The Cocktail Lovers

Melhor Programa de Transmissão, Podcast ou Série de Vídeo Online: Bartender at Large

Melhor Escrita de Coquetéis e Destilados: “A New Spirit Confronts the Consequences of Colonialism”, de Adaorah Oduah, para Punch

Melhor Novo Livro de Coquetéis ou Bartending: “The Ice Book: Cool Cubes, Clear Spheres, and Other Chill Cocktail Crafts” de Camper English

Melhor Novo Livro sobre Cultura, História ou Destilados: “Juke Joints, Jazz Clubs, and Juice: Cocktails from Two Centuries of African American Cookbooks” de Toni Tipton-Martin

Categorias Globais

Melhor Novo Destilado ou Ingrediente de Coquetel: Yuzuco Yuzu Super Juice

Melhor Cardápio de Coquetéis do Mundo: Handshake Speakeasy — Cidade do México, México

Melhor Seleção de Destilados do Mundo: Baba Au Rum — Atenas, Grécia

Prêmio de Realização de Vida Helen David: Hidetsugu Ueno

Prêmio Internacional Atemporal: Café Pacifico — Londres, Reino Unido

Prêmio dos EUA Atemporal: The Buena Vista — São Francisco, CA

Prêmio Visionário Tales: Colin Asare-Appiah

Melhor Bar do Mundo: Alquímico — Cartagena das Índias, Colômbia

