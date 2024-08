Yumi Kuwano 7 lugares para comer pokes deliciosos em Brasília

Sabe aquele dia que queremos comer algo diferente sem quebrar a dieta? O poke pode ser a opção perfeita! Esse prato que veio diretamente da culinária havaiana conquistou o mundo e em Brasília não é difícil de encontrar nos menus de muitos restaurantes. No entanto, as casas especializadas em poke dão um toque especial na comida, fazendo com que o cliente tenho uma verdadeira experiência gastronômica.

O prato é servido em uma tigela funda e leva peixe, frutas e vegetais e uma porção de carboidrato, que pode ser arroz, por isso é uma refeição bem completa, do ponto de vista nutricional, além de ser fácil e rápida de consumir. Uma característica do poke é que, por ser um prato frio, é bem refrescante, ideal para um almoço nos dias de calor em Brasília.

1. Eat!

Com unidades na 403 Sul, 403 Norte e no Sudoeste, o Eat é um restaurante com uma proposta de alimentação leve e saudável do grupo do Nazo e Caminito. Lá é possível encontrar pokes e apostando na variedade dos ingredientes.

2. Mana Poke

O Mana Poke fica na 103 Sul e traz a alimentação saudável, nutritiva e agradável como um dos pilares do restaurante. O local preza pela variedade de ingredientes e possui a opção de montagem escolhida pelo cliente, por isso estimula a criatividade na hora de combinar bases, toppings, crunches, proteínas, nuts e molhos.

3. Mahalo Poke

Com unidades em Fortaleza e Recife, o Mahalo Poke em Brasília fica na Asa Norte e também em Águas Claras. O local conta com pokes em diferentes tamanhos, com opções de proteína como atum, salmão, camarão, além de cogumelos e frango, por exemplo, e você pode escolher cada coisa e montar um prato único.

4. Salad Bowl

Com opções vegetarianas, o Salad Bown fica na 403 Sul e tem como propósito oferecer uma alimentação descomplicada e saudável para quem busca praticidade no dia a dia. Além de poke, o local conta com saladas também que seguem a mesma linha de “monte você mesmo”.

5. Ahi Poke

Com unidades no Sudoeste e em Águas Claras, o Ahi Poke bar tem pratos com nomes temáticos como o Poke Kauai, que leva o nome de um lha no Havaí, porque é uma mustira do mar: atum, salmão e kani, marinados no molho shoyu wasabi, com arroz japonês, cebola roxa, sunomono de pepino, camarões empanados, nori e chips de batata doce para finalizar, que deixa o prato com uma linda apresentação.

6. Estação Poke

O Estação Poke tem três unidades em Brasília: na 111 Norte, 105 Sul e no Sudoeste, e conta com seis opções de poke, além de poder montar o seu próprio do jeito que preferir. O local ainda tem delivery e outros pratos saudáveis.

7. L’a Pacific

O L’a Pacific fica na 402 Sul e funciona todos os dias. O poke tonkasu é um diferencial da casa, que vem com uma proteína empanada na farinha panko, além de opções vegetarianas. O local também oferece a possibilidade de montar o seu próprio prato.

