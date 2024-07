Redação GPS Universal Orlando Resort lançará a terceira área de Harry Potter

Orlando segue sendo um reduto de turistas brasilienses e, para a alegria de quem está de viagem marcada novamente para o destino, há novidades nos parques. Em 2025, o Universal Orlando Resort lançará a terceira área temática de Harry Potter , com The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic – um dos cinco mundos que chegarão no ano que vem.

Situada na mágica Paris dos filmes Animais Fantásticos e no Ministério da Magia britânico da série de filmes Harry Potter, a novidade inclui restaurantes fantásticos, lojas extravagantes, entretenimento e a atração mais ambiciosa e inovadora que a Universal já criou.

Além do portal ornamentado do novo mundo, os visitantes viajarão primeiro de um parque Trouxa em Paris para o espetáculo da Place Cachée de 1920, um distrito comercial escondido e movimentado, repleto de edifícios Haussmannianos, lojas, cafés nas calçadas e cúpulas parisienses.

Lá, os visitantes poderão lançar feitiços pelas ruas usando varinhas interativas, encontrarão feras fantásticas em um circo itinerante e — pela primeira vez no The Wizarding World of Harry Potter — viajam através dos países e do tempo para a Londres dos anos 90 usando o Métro-Floo para uma aventura dentro do Ministério da Magia Britânico.

Confira as novas atrações da área:

Harry Potter and the Battle at the Ministry

A aventura começa quando os visitantes viajam pelo Métro-Floo para chegar até o Ministério da Magia Britânico, para o tão esperado julgamento de Dolores Umbridge.

Ao chegar, os convidados entrarão no grande átrio do Ministério e se aventurarão por outros departamentos antes de embarcar em elevadores mágicos e omnidirecionais para assistir ao julgamento até que Umbridge tente escapar;

Le Cirque Arcanus

Pela primeira vez no The Wizarding World of Harry Potter, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência teatral ao vivo e em grande escala no coração da área com o Le Cirque Arcanus. Esse show conta com artistas ao vivo e arenialistas, marionetes, efeitos especiais brilhantes e muito mais;

Cosme Acajor Baguettes Magique

Os visitantes podem comprar algumas das melhores varinhas do mundo projetadas pelo estimado fabricante artesanal de varinhas Cosme Acajor na principal loja de varinhas de Paris, a Cosme Acajor Baguettes Magique;

Inspiring Wand Magic

Enquanto os visitantes exploram as ruas da Paris mágica, eles podem usar suas varinhas interativas para criar experiências mágicas ao lançar feitiços em vários locais, interagir com feras fantásticas como Nifflers, Bowtruckles e um Demiguise, e se envolver com objetos encantados em muitas das vitrines das lojas, além de outras áreas em toda a maravilhosa Place Cachée;

Os visitantes também podem saborear deliciosos pratos internacionais e comprar souvenirs e produtos durante sua visita ao The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, em restaurantes e lojas altamente temáticas.

The post Universal Orlando Resort lançará a terceira área de Harry Potter; veja os detalhes first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .