Caio Barbieri Termina nesta quarta-feira a votação para eleger os melhores parlamentares do Brasil

A população tem até hoje (31) para votar nos melhores deputados e senadores do País e de suas respectivas regiões. A votação integra o Prêmio Congresso em Foco , que destacará os 25 deputados e 15 senadores mais votados na internet. A cerimônia de premiação será realizada no dia 29 de agosto, em Brasília, com transmissão ao vivo. Os interessados em participar podem acessar o site oficial do evento para registrar seus votos.

O objetivo da votação é identificar e premiar os parlamentares que mais se destacaram ao longo do ano. Além da seleção nacional, serão premiados os cinco deputados e os cinco senadores mais bem avaliados em cada região.

Em 2023, a votação popular elegeu Erika Kokay (PT) como a melhor parlamentar da Câmara no Centro-Oeste. A deputada também esteve entre os mais votados do país. No Distrito Federal, os senadores Leila Barros (PDT) e Izalci Lucas (PL) figuraram entre os cinco melhores parlamentares da região.

O Prêmio Congresso em Foco não se baseia apenas na votação popular. Um júri especializado e um grupo de 25 jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também selecionam os melhores parlamentares do ano.

Adicionalmente, há categorias específicas, como Apoio à Indústria, Clima e Sustentabilidade, e Cidades Inteligentes, que contam com o apoio de instituições como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e o Ibrachina.

Criado em 2006, o Prêmio Congresso em Foco tem como objetivo fortalecer a democracia e estimular a cidadania, incentivando a sociedade a avaliar o desempenho de seus representantes no Congresso Nacional e reconhecer aqueles que melhor representam seus interesses.

Os votos podem ser registrados no site oficial do Prêmio Congresso em Foco até o fim do dia de hoje. Não perca a chance de participar e influenciar na escolha dos melhores parlamentares do Brasil.

The post Termina nesta quarta-feira a votação para eleger os melhores parlamentares do Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .