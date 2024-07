Redação GPS Sesc-DF revela receitas vencedoras do projeto A(Voz)Idade 2024

O Sesc de Taguatinga Sul será palco de uma grande celebração Nesta quarta-feira (31), às 19h, o Sesc de Taguatinga Sul será palco de uma grande celebração. Cerca de dois mil idosos se reunirão para o evento de encerramento do projeto A(Voz)Idade 2024. Durante o evento acontecerá a divulgação das quatro receitas vencedoras do concurso e um show exclusivo do cantor Beto Barbosa.

O projeto A(Voz)Idade é uma iniciativa do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) em homenagem ao Dia dos Avós, celebrado na última sexta-feira (26). Na quinta-feira (25), oito finalistas apresentaram suas receitas para um grupo de jurados composto por conselheiros e diretores do Sesc-DF. Além de prepararem os pratos, as participantes compartilharam as histórias familiares por trás das receitas.

Com uma temática junina, o projeto deste ano destacou receitas tradicionais passadas de geração em geração, valorizando a cultura e as memórias gastronômicas. As quatro vencedoras, todas idosas com 60 anos ou mais e residentes no Distrito Federal, foram selecionadas entre 100 inscritas e ganharão uma viagem de cinco dias para Caldas Novas, com direito a acompanhante.

Confira as receitas selecionadas:

1 – Bombocado de fubá: Alice de Sá Reis

2 – Creme de galinha: Julieta Maria da Conceição

3 – Pé de moleque nordestino: Vera Lúcia Braga de Santos Farias

4- Canjica cremosa: Maria da Glória do Carmos Neves

5 – Caldinho para o Carlito: Rita Aparecida Teixeira Gomes

6 – Pamonha na palha de bananeira: Anaíde Dalva de Medeiros

7- Baião de 02 com paçoca de carne: Maria da Paz Abreu Carvalho

8 – Galinhada da Vovó: Nilza Eni Schmidt Baptista

Encerramento A(Voz)Idade 2024

Atração: Beto Barbosa

Data/Hora: Quarta-feira (31), a partir das 19h

Local: Sesc de Taguatinga Sul

