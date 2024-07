Redação GPS Saiba como estão os brasilienses nas Olimpíadas de Paris

Nesta quarta-feira (31), os Jogos Olímpicos de Paris entraram no quinto dia de competição, e alguns atletas de Brasília já estrearam. A capital federal conta com oito representantes em diversas modalidades.

No futebol feminino, Gabrielle Jordão, atacante do Corinthians, está representando Brasília. A seleção já disputou duas partidas, vencendo a Nigéria por 1×0, mas sofrendo uma virada contra o Japão, com um placar de 2×1. Nesta quarta-feira (31), a equipe enfrenta a Espanha em um jogo que precisa ser vencido para continuar sonhando com a próxima fase.

Kelly Rosa, no handebol feminino, e Gui Santos, no basquete masculino, também estão representando a capital. A seleção de handebol começou bem ao vencer a Espanha, mas sofreu derrotas para Hungria e França. Na quinta-feira (1º), enfrenta a Holanda, precisando de uma vitória para seguir na competição. No basquete, o Brasil começou com duas derrotas contra França e Alemanha. A equipe enfrenta o Japão na sexta-feira (2) e precisa vencer para manter as chances de avançar para a próxima fase.

Os judocas brasilienses Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros competiram na terça-feira (30). Ambos foram eliminados nas oitavas de final, depois de vencerem a primeira luta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBJ (@judocbj)

Felipe Gustavo, skatista criado no Guará, disputou sua prova na segunda-feira (29). O atleta conseguiu acertar apenas uma manobra na fase de best tricks, e terminou a competição na 15ª posição.

Ainda há esperança de medalhas para Brasília na marcha atlética, com Gabriela de Souza e Caio Bonfim . As provas dos 20 km serão disputadas na madrugada desta quinta-feira (1º), com a prova masculina às 2h30 e a feminina às 4h20, horário de Brasília.

The post Saiba como estão os brasilienses nas Olimpíadas de Paris first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .