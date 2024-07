Redação GPS Paris-24: boxeadoras transgênero disputarão Jogos Olímpicos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu permitir a participação de duas atletas transgênero no boxe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Essa decisão é polêmica, pois ambas haviam sido desqualificadas em testes realizados pela Associação Internacional de Boxe (IBA) durante o Mundial de 2023 devido a questões relacionadas ao DNA.

As atletas em questão são a argelina Imane Khelif, da categoria até 66kg, e a taiwanesa Lin Yu-ting, da categoria até 57kg. Com a autorização do COI, elas competirão em Paris, respectivamente, nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2) .

No campeonato mundial de boxe, realizado em Nova Déli, na Índia, o presidente da IBA afirmou que as atletas foram excluídas dos eventos esportivos porque seus testes de DNA mostraram cromossomos XY. No entanto, o COI decidiu desconsiderar as regras da IBA e implementar diretrizes mais flexíveis, seguindo uma abordagem semelhante adotada em outros esportes em edições anteriores dos Jogos Olímpicos , como a natação.

Histórico das atletas

Imane Khelif representará seu país nas Olimpíadas pela segunda vez consecutiva. Aos 25 anos, ela fez sua estreia em Tóquio 2020 e foi eliminada nas quartas de final pela irlandesa Kellie Harrington. Seu recorde no boxe amador é de nove vitórias e cinco derrotas.

Por outro lado, Lin Yu-Ting tem uma carreira mais consolidada no boxe amador. Ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial da AIBA em 2018 e 2019 e ganhou a medalha de bronze no Mundial de 2023, embora tenha sido posteriormente desclassificada pela organização. Seu recorde é de 19 vitórias e cinco derrotas.

