Yumi Kuwano Ozzy Osbourne critica Britney Spears e pede desculpas

O cantor Ozzy Osbourne pediu desculpas a Britney Spears após falar que estava “ farto de ver a pobre e velha Britney Spears no YouTube “. Tanto a fala polêmica como o pedido de desculpas foram realizados em episódios do podcast The Osbournes .

O ex-vocalista do Black Sabbath se retratou após um pedido de sua filha, Kelly Osbourne, que também participa do quadro. “ Britney, eu realmente te devo um pedido de desculpas. Sinto muito por ter feito aquele comentário. No entanto, seria melhor se você não fizesse a mesma dança de m**** todo dia. Mude alguns movimentos “, disse.

Kelly, por sua vez, defende que a diva pop continue dançando. “ Eu amo sua dança, se isso te faz feliz, e sinto muito se algum de nós te ofendeu “, afirma. Logo na sequência, sua mãe, Sharon Osbourne, cita que ama a cantora.

“ Eu amo Britney Spears, mas é a mesma dança todo dia. Eu realmente peço desculpas. Eu te amo e te acho linda “, menciona ainda o Príncipe das Trevas.

Neste mês, a artista pop publicou um longo desabafo nas redes sociais no qual dizia que Ozzy faz parte “da família mais chata do mundo”. Spears ainda não revelou se aceitou ou não o pedido de desculpas.

