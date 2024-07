Caio Barbieri Na Praia: Alcione, Pedro Sampaio e Maiara

A sexta semana do Na Praia Festival , que este ano tem a China como tema, promete ser uma das mais animadas da atual edição do evento. Entre os dias 02 e 04 de agosto, o festival recebe grandes nomes da música brasileira, trazendo um mix de samba, sertanejo, funk e rap.

Na sexta-feira (2), o público será embalado pelos sucessos de Alcione, Martinho da Vila e Xande de Pilares. Xande, em especial, apresenta pela primeira vez na cidade o projeto “Xande Canta Caetano”, eleito o melhor álbum de 2023 pelo Prêmio da Música Brasileira, onde interpreta clássicos de Caetano Veloso.

O sábado (3) será marcado por apresentações animadas de Pedro Sampaio, Veigh, Yunk Vino, Kyan e Mc Luanna. Para encerrar o fim de semana, no domingo (4), o sertanejo toma conta do festival com shows de Maiara & Maraisa, Guilherme & Benuto e o DJ Dennis.

Com um line-up que inclui mais de 100 atrações até o fim do festival em 14 de setembro, a expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem pelo complexo durante os três meses de evento.

A venda de ingressos está disponível pelo site ou aplicativo R2com.vc, e clientes Banco do Brasil recebem 15% de cashback no valor do ingresso para uso no complexo praiano.

Serviço

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc ou

@napraiafestival

Patrocínio: Banco do Brasil – Old Parr – Bet.Bet – Heineken – Cuidarmais – Giraffas – TIM – Natura

Apoio: Marista – Sol – Coca-Cola – Chandon – Schweppes

